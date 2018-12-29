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В Хабаровском крае двое погибли при сходе лавины

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#Лавина
В Хабаровском крае двое погибли при сходе лавины

При сходе лавины в Хабаровском крае два человека погибли. На штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный сошли три лавины.

Сотрудник золотодобывающего предприятия, который был заблокирован снегом в штольне у поселка Многовершинный на севере Хабаровского края, успешно освобожден из-под завалов. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровском краю.

Мужчину заблокировало после схода лавины, накрывшей 10 человек. "Мужчина, оказавшийся заблокированным в бытовке снегом, выведен на улицу. Он жив", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются поиски еще одного человека.

Ранее МЧС России по Хабаровскому краю сообщало, что всего под снегом после схода лавины у поселка Многовершинный оказались 10 человек, девять из них нашли, при этом один человек был обнаружен без признаков жизни, еще один пострадавший от полученных травм позднее скончался в медпункте золотодобывающего предприятия.

Как сообщалось ранее, в районе поселка Многовершинный у штольни золотодобывающего предприятия "Многовершинное" сошло три лавины, во время одной снегом завалило компрессорную станцию золотодобывающего предприятия, во время второй - спасательную группу, которая направилась на помощь сотруднику станции, в результате третьей снег преградил подходы к людям.
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#Лавина

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