Жену Трампа высмеяли в Сети за нелепый наряд

Супруга президента США Меланья Трамп в очередной раз подверглась критике и насмешкам из-за своего внешнего вида. Пользователи Сети сочли наряд первой леди, вернувшейся из поездок в Ирак и Германию, похожим на одежду эльфа.





На опубликованных телеканалом ABC News в Twitter кадрах встречи четы Трампов на американской авиабазе "Эндрюс" на Меланье надето зеленое пальто и облегающие брюки светло-коричневого цвета.



Из-за оптической иллюзии некоторым пользователям показалось, что первая леди спускается по трапу вовсе без штанов. Кто-то сравнил образ Меланьи с традиционным нарядом рождественского эльфа. Другие пользователи обратили внимание на солнечные очки, в которых была жена президента в темное время суток, - передает Пользователи соцсетей снова высмеяли супругу главы Белого дома Дональда Трампа Меланью. В этот раз причиной стали ее брюки телесного цвета, в которых она появилась после возвращения из поездки в Ирак и Германию. Об этом пишет канал "360".На опубликованных телеканалом ABC News в Twitter кадрах встречи четы Трампов на американской авиабазе "Эндрюс" на Меланье надето зеленое пальто и облегающие брюки светло-коричневого цвета.Из-за оптической иллюзии некоторым пользователям показалось, что первая леди спускается по трапу вовсе без штанов. Кто-то сравнил образ Меланьи с традиционным нарядом рождественского эльфа. Другие пользователи обратили внимание на солнечные очки, в которых была жена президента в темное время суток, - передает "Инфорос"