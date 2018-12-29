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51 минуту назад

Жену Трампа высмеяли в Сети за нелепый наряд

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#Трамп
Жену Трампа высмеяли в Сети за нелепый наряд

Супруга президента США Меланья Трамп в очередной раз подверглась критике и насмешкам из-за своего внешнего вида. Пользователи Сети сочли наряд первой леди, вернувшейся из поездок в Ирак и Германию, похожим на одежду эльфа.

Пользователи соцсетей снова высмеяли супругу главы Белого дома Дональда Трампа Меланью. В этот раз причиной стали ее брюки телесного цвета, в которых она появилась после возвращения из поездки в Ирак и Германию. Об этом пишет канал "360".

На опубликованных телеканалом ABC News в Twitter кадрах встречи четы Трампов на американской авиабазе "Эндрюс" на Меланье надето зеленое пальто и облегающие брюки светло-коричневого цвета.

Из-за оптической иллюзии некоторым пользователям показалось, что первая леди спускается по трапу вовсе без штанов. Кто-то сравнил образ Меланьи с традиционным нарядом рождественского эльфа. Другие пользователи обратили внимание на солнечные очки, в которых была жена президента в темное время суток, - передает "Инфорос".
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#Трамп

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