51 минуту назад
Жену Трампа высмеяли в Сети за нелепый наряд
Супруга президента США Меланья Трамп в очередной раз подверглась критике и насмешкам из-за своего внешнего вида. Пользователи Сети сочли наряд первой леди, вернувшейся из поездок в Ирак и Германию, похожим на одежду эльфа.
На опубликованных телеканалом ABC News в Twitter кадрах встречи четы Трампов на американской авиабазе "Эндрюс" на Меланье надето зеленое пальто и облегающие брюки светло-коричневого цвета.
Из-за оптической иллюзии некоторым пользователям показалось, что первая леди спускается по трапу вовсе без штанов. Кто-то сравнил образ Меланьи с традиционным нарядом рождественского эльфа. Другие пользователи обратили внимание на солнечные очки, в которых была жена президента в темное время суток, - передает "Инфорос".