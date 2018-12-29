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Уникальная елка и «Тоннель желаний» - в Липецке завершается монтаж новогодней иллюминации

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#Новый год
Уникальная елка и «Тоннель желаний» - в Липецке завершается монтаж новогодней иллюминации

В Липецке завершается монтаж новогодней иллюминации. В преддверии праздника зажглись огни самой необычной елки. Алюминиевый ствол держит пластиковые ветви, на которых блестит иней из тысяч светодиодов.  Конструкция появилась у обновленного в этом году стадиона «Металлург». 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, дизайн-макет елки разработан согласно общей концепции, реализованной у стадиона по проекту КБ «Стрелка». Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, подобные проекты есть только в Москве и Сингапуре. Несмотря на то что ель искусственная, она вызывала настоящий восторг у липчан всех возрастов, которые посетили сегодняшнюю церемонию открытия арт-объекта. Руководители города, профильных структурных подразделений администрации, представители общественности  - мероприятие объединило несколько десятков людей. Однако главными его героями стали юные липчане. После новогодних стихов и традиционного «Ёлочка, гори!» волшебное дерево засияло разноцветными огнями.

Жители и гости города, которые планируют в ночь 31 декабря на 1 января прогуляться по скверу Ворошилова, смогут войти в новый год через «Тоннель желаний». Такое название арт-объект получил с легкой руки главного архитектора областного центра Татьяны Азовой. Он состоит из 9 светящихся арок. 7 из них уже смонтированы. Предполагается, что последние две установят в ближайшее время. Они будут с часами. Как показал небольшой опрос, проведенный пресс-службой администрации Липецка, обращаясь к новогоднему волшебнику, люди просят о разном: дети хотят больше игрушек, названия которых подчас трудно выговорить, их родители – достатка, и чтобы их чада выучили, наконец, таблицу умножения. Но каждый согласен, что самым дорогим и желанным подарком станет то, о чем говорил вице-мэр Липецка  Константин Власов.

- Сегодня мы завершаем монтаж праздничной иллюминации. В канун 2019 года в Липецке появился целый ряд новых объектов, и, судя по лентам социальных сетей, жители и гости города уже успели оценить их по достоинству. От лица руководителей областного центра хотелось бы пожелать всем липчанам на эти долгие, но так быстро проходящие 12 месяцев здоровья, мира и семейного счастья. С наступающим Новым годом!


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#Новый год

Комментарии (6)

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В декрете я

7 минут назад
А чё не к февралю открыли?
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Зегеля

9 минут назад
людмила, что-то вы путаете, и фонарей и гирлянд хватает. А елок что-то ни припомню , вот липы и тополя , эти да были, но их еще в 90-тых срубили.
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людмила

27 минут назад
все замечательно, только в центре города на ул. Зегеля и пл. Героев о празднике и не слышали. ни одного фонарика, гирлянды. один" стакан" светящийся вместо срубленных красавиц елок. похоже праздник проходит мимо или у городских властей средств не хватает как всегда
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Фантомас

сегодня, 10:15
в тоннель Желаний только по елецкой тропе Маньяка
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Закройте въезд в сквер Ворошилова

сегодня, 10:07
в стоянку сквер превратили
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Звезда Давида

сегодня, 10:02
Скоро и на кремле....
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