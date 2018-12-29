Уникальная елка и «Тоннель желаний» - в Липецке завершается монтаж новогодней иллюминации

В Липецке завершается монтаж новогодней иллюминации. В преддверии праздника зажглись огни самой необычной елки. Алюминиевый ствол держит пластиковые ветви, на которых блестит иней из тысяч светодиодов. Конструкция появилась у обновленного в этом году стадиона «Металлург».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, дизайн-макет елки разработан согласно общей концепции, реализованной у стадиона по проекту КБ «Стрелка». Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, подобные проекты есть только в Москве и Сингапуре. Несмотря на то что ель искусственная, она вызывала настоящий восторг у липчан всех возрастов, которые посетили сегодняшнюю церемонию открытия арт-объекта. Руководители города, профильных структурных подразделений администрации, представители общественности - мероприятие объединило несколько десятков людей. Однако главными его героями стали юные липчане. После новогодних стихов и традиционного «Ёлочка, гори!» волшебное дерево засияло разноцветными огнями.

Жители и гости города, которые планируют в ночь 31 декабря на 1 января прогуляться по скверу Ворошилова, смогут войти в новый год через «Тоннель желаний». Такое название арт-объект получил с легкой руки главного архитектора областного центра Татьяны Азовой. Он состоит из 9 светящихся арок. 7 из них уже смонтированы. Предполагается, что последние две установят в ближайшее время. Они будут с часами. Как показал небольшой опрос, проведенный пресс-службой администрации Липецка, обращаясь к новогоднему волшебнику, люди просят о разном: дети хотят больше игрушек, названия которых подчас трудно выговорить, их родители – достатка, и чтобы их чада выучили, наконец, таблицу умножения. Но каждый согласен, что самым дорогим и желанным подарком станет то, о чем говорил вице-мэр Липецка Константин Власов.

- Сегодня мы завершаем монтаж праздничной иллюминации. В канун 2019 года в Липецке появился целый ряд новых объектов, и, судя по лентам социальных сетей, жители и гости города уже успели оценить их по достоинству. От лица руководителей областного центра хотелось бы пожелать всем липчанам на эти долгие, но так быстро проходящие 12 месяцев здоровья, мира и семейного счастья. С наступающим Новым годом!