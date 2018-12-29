Две маленькие девочки пострадали в столкновении «Фольксвагена» с «Газелью»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы 8 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 28 декабря в Липецке около шести часов вечера на улице Лесной СНТ «Мичурина» 40-летний водитель «Фольксвагена» столкнулся с «Газелью» с 27-летним мужчиной за рулем. В столкновении пострадали водитель и три пассажира иномарки, в том числе две девочки 4-х и 6-ти лет. После оказания помощи все они были отпущены.

В Грязинском районе в половине пятого вечера на трассе Липецк – Усмань «Мерседес» с 62-летним водителем за рулем столкнулся с «Шевроле» под управлением 32-летнего мужчины. В ДТП пострадали водитель и два пассажира второй иномарки – 12-летний мальчик и 11-летняя девочка. Все трое с травмами госпитализированы.

В Липецке в половине восьмого вечера на дороге «Обход ЛТЗ» 19-летний водитель «Лады-Приоры» столкнулся с ВАЗ-2109 под управлением 38-летнего мужчины. В столкновении пострадал 68-летний пассажир «девятки». С травмой его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 563 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 61.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 219 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 45 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.