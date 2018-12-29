Мини-футбольный ЛКС продолжает удивлять: команду доверили малоизвестному тренеру, сбежавшему из Ухты

Сенсацию локального масштаба "бомбанули" в Сеть прямо ночью.

Липецкие любители мини-футбола (мы все же надеемся, что такие еще остались) вновь не знают, плакать им или смеяться.

Прямо вот так - посреди ночи клуб объявил о назначении нового главного тренера. Словно, переговоры велись под покровом темноты в обстановке строжайшей секретности, чтобы специалиста случайно не увели из-под носа коварные конкуренты. Итак, знакомьтесь - Алексей Степанов, 39 лет, раньше тренировал «Ухту».

В прошлом Степанов сам играл в мини-футбол, прошел немало клубов, среди которых был ЦСКА. А вот сказать, что у него больше тренерского опыта, чем у изгнанного накануне из ЛКС коренного липчанина Александра Фролова, язык не повернется.

Собственно весь тренерский опыт он и получил в Ухте - «мегаполисе» в республике Коми с 97 тысячами жителей, одними из главных достопримечательностей которого являются три тюрьмы и следственный изолятор. После завершения игровой карьеры он устроился в команду Ухты простым тренером, но «звезды» профессии в Коми ехать не спешили, и карьера новичка пошла резко вверх: вот он уже старший тренер, а в конце мая уходящего года дорос и до главного. Т.е. опыт самостоятельной работы у новоиспеченного наставника ЛКС измеряется... 7-ю месяцами, два из которых игроки находились в отпуске.

Как сообщили в клубе, «Специалист сегодня разорвал свое трудовое соглашение с «Ухтой». Т.е. получается сбежал в Липецк? А как же его отпустили из прежней команды? А вот как: «Ухта» в нынешнем сезоне является беспросветным аутсайдером суперлиги. Позади уже 18 матчей, а в турнирной копилке робко звенят всего 6 очков. Получали в этом сезоне уже и по 8 мячей в свои ворота и по 10, причем и на своем поле...

Назначение Степанова (опять же по официальному сообщению клуба) уже одобрил назначенный всего несколько дней назад тренер-консультант ЛКС Юрий Руднев. Ну а как он мог не одобрить решение руководства, если получает зарплату в клубе?

Прежнего наставника Александра Фролова убрали в середине декабря. Любопытно, что он тоже работал в МФК «Ухта», но гораздо успешнее всего преемника, приведя команду к победе в турнире Высшей лиги и выходу в суперлигу.

Контракт со Степановым заключен до конца сезона и, судя по всему, он должен поднять команду выше с занимаемого сейчас 10-го места из 15 коллективов. Если получится плохо (от Фролова, напомним, требовали 6-го места уже к февралю - вынь, да положи), то ЛСК, вероятно, начнет искать нового тренера. Где он его возьмет? Где, где? Судя по своей кадровой политике, в Ухте!

Уважаемый Алексей Викторович!

Просим Вас не воспринимать все здесь написанное, как выпад в Ваш адрес лично. Тут причины глубже, и они не в новом тренере. От всей души желаем Вам плодотворной работы в Липецке. И еще желаем, чтобы условия, предоставленные руководством клуба, хоть как-то способствовали результату. Например, чтобы команду не отправляли на матч с лидером в день игры, а потом обвиняли бы Вас в неудовлетворительном итоге. Чтобы лидеры из других городов не отказывались ехать на матчи, потому что у них другие дела. А в идеале - появлялись бы еще и на тренировках. Чтобы к вам специально не подсылали игроков, которые затем передавали бы содержание всех задушевных разговоров руководителям. И т.д. И т.п. Просто в этом случае впечатления от работы в нашем прекрасном городе у вас сложатся еще суровее, чем от республики Коми.

Всяческих Вам успехов и достижений!



Фото komi24.com

