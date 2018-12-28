Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям

Верховный суд России обязал курящих жильцов компенсировать моральный вред соседям, если дым попадает в их квартиры

Верховный суд России обязал курящих жильцов компенсировать моральный вред соседям, если дым попадает в их квартиры. Об этом говорится в обзоре судебной практики, опубликованной 28 декабря.



Прецедент произошел в Новосибирске. Местный житель пожаловался на соседа за курение на лоджии. Он указал, что дым от сигарет проникал в его квартиру, что наносило вред здоровью несовершеннолетнего, сообщают Известия.



Истец потребовал компенсации в размере 250 тыс. рублей. Суды первой и апелляционной инстанций отказались удовлетворять исковые требования, однако Верховный суд отменил их решения.



Отмечается, что гражданин имеет право курить в жилом помещении таким образом, чтобы дым не проникал в квартиры соседей. В результате истцу присудили компенсацию в размере 5 тыс. рублей.

