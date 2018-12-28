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39 минут назад

Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет

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Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет

Первый полет новейшего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М длился 37 минут

Опытный образец модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М впервые поднялся в небо. Испытательный полёт прошёл на базе Казанского авиационного завода и продолжался 37 минут, сообщили в пресс-службе «Туполева». По данным экипажа, все системы и оборудование самолёта работали штатно, сообщает RT.

После прохождения опытным образом государственных испытаний специалисты «Туполева» приступят к обновлению строевых Ту-22М3. Ожидается, что первые модернизированные бомбардировщики начнут поступать в войска в 2021 году. Эксперты отмечают, что новый комплекс БРЭО позволит Ту-22М3М использовать новейшие типы вооружений, включая гиперзвуковую систему «Кинжал».
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