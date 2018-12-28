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В Липецкой области ночью подморозит до -23

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#мороз
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В Липецкой области ночью подморозит до -23

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области продолжит расти, будет преимущественно без осадков, небольшой снег возможен лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-14 градусов мороза что на 4-6 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Температура ночью от 13 до 18 градусов мороза, при прояснениях до -23, днем от 9 до 14 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью от 15 до 17 градусов мороза, днем составит от 10 до 12 градусов мороза.

День 29 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 29 градусов мороза.

 



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#мороз
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