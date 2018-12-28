Качество алкоголя в сети «Красное&Белое» определит экспертиза

Росалкогольрегулирование (РАР) изъяло образцы алкоголя на складе торговой сети «Красное&Белое» и в течение месяца проведет экспертизу их качества.

Об этом «Известиям» рассказал источник в контролирующих органах.

Специалисты намерены выяснить, продается ли в алкомаркетах контрафактное и фальсифицированное спиртное.

«Образцы алкоголя изымали только на одном складе. Документально все оформлено. Обыски на складах и в офисе завершены», — подтвердили в «Красном&Белом».

В компании уверяют, что в ходе проверок и обысков ФСБ, ОМОНа, налоговой и сотрудников РАР факта хранения и реализации контрафактного алкоголя установлено не было.

Закон «О государственном производстве и обороте этилового спирта…» предписывает, что при производстве алкоголя исполнение ГОСТа обязательно.

В случае нарушения требований к производству и обороту юрлицам грозит штраф в 150 тыс. рублей и конфискация товара, также возможно лишение права на продажу спиртного.

На сегодняшний день нелегальный алкоголь составляет треть рынка в РФ. Чаще всего подделывают водку.



