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Школьники начнут изучать присоединение Крыма к России

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#школа #Крым

Школьники начнут изучать на уроках истории присоединение Крыма к России. Об этом «Известиям» рассказали в Минпросвещения. Для этого до конца следующего года во все учебники планируется добавить главу о событиях на Украине в 2014 году.

В настоящее время некоторые пособия уже содержат подобные сведения, однако, по мнению экспертов, не все они соответствуют действительности.

Для правдивого изложения новейшей истории была создана рабочая группа, состоящая в том числе из депутатов Госсовета Крыма, историков и очевидцев событий того периода. Подготовленный ими документ уже передан в Министерство образования и науки России.

По словам старшеклассников российских школ, украинский госпереворот и присоединение Крымского полуострова в настоящее время на уроках не обсуждается. Учащиеся по-прежнему обучаются по пособиям, изданным до 2014 года. 


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#школа #Крым

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