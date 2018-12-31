В год Свиньи — с наименьшим привесом: советы медиков

Как «облегчить» праздничные блюда и при каких симптомах пора обращаться к врачу.

Новогодний стол должен быть изобильным и изысканным — чтобы весь последующий год был с прибылью. И действительно, первая «прибыль» обычно не заставляет себя ждать: о ней нам буквально кричат весы после 10-дневных праздников. Как ухитриться и традицию соблюсти, и не превратиться в живой символ наступающего 2019 года? И какими симптомами организм сигнализирует нам, что мы опасно злоупотребили с угощениями?

С этими вопросами мы обратились к экспертам — заведующей гастроэнтерологического отделения ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» Ольге Суворченковой и диетологу Юлии Чумичевой.





1. Не делайте из еды культа.

Об этом предупреждал еще Остап Бендер Паниковского в книге «Золотой теленок». Кстати, с этими словами Бендер отнял у Паниковского огурец и съел его сам.

- Самая главная ошибка большинства людей в том, что еда в праздники выступает основным и единственным источником радости, - говорит диетолог-гастроэнтеролог Юлия Чумичева. - И в поисках этой радости происходит неконтролируемое употребление самых разнообразных продуктов, в количествах превышающих разумные и в диких сочетаниях. Традиции, конечно, нужно чтить, но ждать целый день, чтобы в 23.00 сесть за стол,с салатами, мясом, тортами и пирогами — самая главная ошибка.

2. Тому, кто соблюдает правила сочетаемости продуктов, переедание не грозит.

Признаем: раз в году ночь кулинарных безумств простительна. Но диетологи замечают: говоря о вреде для желудка и фигуры, стоит предостерегать не от «вредных» блюд, а от опасных сочетаний.

- Съедая в полночь запеченного гуся или утку, заедая это селедкой под шубой и пирожками с рыбой, не надейтесь, что организм в состоянии это усвоить, - комментирует диетолог Юлия Чумичева.

Отправляясь на новогодние каникулы, последними остатками здравомыслия сохраняйте в памяти следующее: сочетание мяса с тестом, мяса с картошкой и мяса с рыбой при регулярном употреблении в течение 10 дней не может пройти бесследно для человеческого организма. Это и ваш будущий лишний вес, и нарушения работы пищеварительного тракта.

Сочетание жира, муки и сахара (это торты) — тоже ведет к «прибыли» на весах. Если не можете без сладкого — оставьте десерты на первую половину дня.

3. Продумайте облегченные версии любимых праздничных блюд.

Все, что можно не жарить, а отварить или запечь, отварите и запеките. Найдите в себе силы не использовать в качестве заправки майонез.

- Выделить самое вредное праздничное блюдо сложно — все хорошо в меру. Пожалуй, хуже всего то, что у нас принято чуть ли не во все парадные блюда добавлять майонез. Поэтому символ Нового года салат «Оливье» становится довольно вредным блюдом: смесь крахмалистых овощей, белка, приправленная довольно жирным соусом промышленного изготовления, - комментирует Ольга Суворченкова.

- Тот же «Оливье» можно сделать его более «лайтовым» по калорийности: приготовьте домашний майонез вместо магазинного, не переваривайте овощи, а в качестве белкового компонента возьмите, например, раковые шейки, - предлагает диетолог Юлия Чумичева.

4. Постарайтесь не злоупотреблять газированными напитками.

Бокал шампанского под бой курантов — это и символ, и обычай, это просто квинтэссенция Нового года в России. Неужели так уж вредно?!

- Один бокал — почему нет? Но шампанское — не тот напиток, который можно пить бутылками, - комментирует Ольга Валерьевна. - Все алкогольные напитки слабее 40 градусов обладают стимулирующим действием на выработку соляной кислоты в желудке. Плюс газы, которые оказывают раздражающее воздействие на слизистую желудка. Вообще гораздо лучше за праздничной трапезой выпить рюмочку водки, виски, или коньячку — но только одну рюмочку!

Из-за обилия подсластителей и газов не относят к здоровой пище и лимонады.

- Сладкие газированные напитки не только добавляют ударную дозу калорий к тяжелой праздничной еде, но и раздражают слизистую желудка и провоцируют вздутие живота, - добавляет Юлия Чумичева.

5. Идеальный новогодний стол — это…

- Наша домашняя праздничная трапеза — это салатная зелень в сочетании с морепродуктами и легкой заправкой на основе оливкового масла и лимонного сока, бокал полусухого вина. Так я встречаю Новый год уже давно, - говорит Юлия Чумичева.

Ольга Суворченкова тоже голосует за морепродукты — конечно, если они свежие и приготовлены самостоятельно. Например, креветки.

- Я — за меру во всем. Если вы возьмете понемногу своих любимых блюд, беды не будет, - успокаивает Ольга Валерьевна.

6. Ферменты: пить или не пить?

- Во время застолья можно принять пару таблеток мезима для помощи пищеварению, но еще лучше выпить капсулу креона — это более эффективное средство, - советует Ольга Суворченкова.

Впрочем, медики видят в возможности прибегнуть к помощи ферментов и явный минус. Многие, выпив таблетку мезима, считают, что получили своего рода индульгенцию на обжорство и съедают втрое больше, чем собирались, дескать, семь бед — один ответ!

7. Когда организм бьет тревогу

Как заведующая гастроэнтерологическим отделением больница скорой помощи Ольга Суворченкова отрицательные последствия праздничных пиров наблюдает постоянно.

- Мы всегда констатируем явный всплеск обращений после праздников — Новый год, Пасха с розговинами после поста и майские выходные особенно «богаты» на приток пациентов, - рассказывает Ольга Валерьевна. - И довольно часто мы диагностируем у таких «праздничных» пациентов наличие камней в желчном пузыре — они обнаруживаются во время УЗИ, То есть камни образовались, но не беспокоили, а в результате переедания дали о себе знать. Панкреатиты, холециститы — тоже последствия «праздников живота». Причем, очень много молодых пациентов: люди в возрасте уже более осторожны за столом, а молодежь «всеядна» - до первых проблем с пищеварением.

Медик-эксперт предупреждает: определить навскидку симптомы серьезных проблем с пищеварительной системой сложно, диагноз должны подтверждать анализы. Но определенные сигналы вашего организма после праздничных банкетов должны вас насторожить.

- Если после острой и жирной пищи вас мучает изжога и не проходит после того, как вы выпили воды, можно предположить, что страдает пищевод, нужно делать фиброгастроскопию, - приводит пример Ольга Валерьевна.

Характер боли может быть разный: тянущая, режущая, колющая, пекущая, но во всех случаях это сигнал о проблеме.

Когда «печет» за грудиной или в подложечной области — можно предположить поражение желудка. Так о себе может заявить и гастрит, и язва, и эрозия желудка.

Сильная опоясывающая боль выше пупка может означать проявление приступа панкреатита — в таких случаях нужно срочная медицинская помощь.

- Многие при таких симптомах начинают глотать но-шпу пригоршнями и даже принимают анальгин, чтобы притупить боль, но это дает лишь временное облегчение, - говорит Ольга Валерьевна. - Когда воспаляется поджелудочная железа, нужно сразу обращаться в дежурную больницу.

Печень при переедании, конечно, страдает, но острого состояния она никогда не дает. Ощущение тяжести в правом боку — это как раз признак проблем с желчным пузырем и его протоками.

7. Поели — отработайте!

Итак, как не испортить себе угощением весь праздник? Оба наших эксперта советуют: больше движения! Калории нужно тратить.

В конце концов, правительство Российской Федерации предоставило вам 10-дневные каникулы не затем, чтобы вы лежа на диване салаты ели, а чтобы вы хоть немножко по снежку побегали, например, на лыжах. Приветствуются также санки и коньки. Не возбраняется катание с горки на подручных средствах. Если вы на каникулах будете съедать все самое калорийное в первой половине дня, а потом с достоинством прогуливаться, уже все будет не так страшно.

фото "Книга о вкусной и здоровой пище" 1952 год.