Общество

сегодня, 12:02

В Липецкой области реже женились и реже рожали

10 663
#демография
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В Липецкой области реже женились и реже рожали

9 223 малыша родились в Липецкой области в январе-октябре — на 640 новорожденных или 6,5% меньше, чем год назад.

Как сообщает Росстат, спад рождаемости отмечался в целом по стране: на 4,6%, или 65,6 тыс. малышей. Новорожденных стало больше лишь в двух регионах — Калмыкии (+1,6%) и Северной Осетии-Алании (+0,3%). Самое заметное падение зафиксировано в Магаданской области (-11,3%) и республике Коми (-12%). 

Умерли за десять месяцев 13 941 человек, что на 296, или 2,1% меньше, чем год назад. Естественная убыль населения составила 4 718 человек, или 5 человек на 1000 населения. 

Липчане заключили за десять месяцев 6 291 браков, это на 888, или 12,4% меньше прошлогоднего. Количество разводов также снизилось, но не столь заметно — с 4 171 до 3 987, или на 4,4%. В среднем на 1000 браков в Липецкой области пришлось 634 развода.

10 663
#демография
2

Комментарии (10)

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Ну может меньше быдлы многодетной

14 минут назад
Будет и людяму нормальным станет безопасней.
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12

17 минут назад
просто пипецкие мамки отходят от прошлыхродом за бабки от Вовика.Ща капитал материнский на пивасик истратят и еще нарожают на баблосы
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привет от Мыхала Иваныча

17 минут назад
Ой беда !
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Саня

18 минут назад
Наконец поняли работы нет,все от медицины до учебы платное,везде поборы.
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цирк

28 минут назад
абама виноват
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Липчанин

34 минуты назад
Экономический геноцид в действии.
ответить

Житель

53 минуты назад
А пускай Путин попросит рожать может получиться
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783нч

53 минуты назад
Сложности определяют рост осознанности людей..
ответить

аха а зачем?

54 минуты назад
В лип области по туристической визе гражданам Китая можно работать, или отменили уже?
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ха

сегодня, 12:08
за ум взялись!
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