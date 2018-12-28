В Липецкой области реже женились и реже рожали

9 223 малыша родились в Липецкой области в январе-октябре — на 640 новорожденных или 6,5% меньше, чем год назад.

Как сообщает Росстат, спад рождаемости отмечался в целом по стране: на 4,6%, или 65,6 тыс. малышей. Новорожденных стало больше лишь в двух регионах — Калмыкии (+1,6%) и Северной Осетии-Алании (+0,3%). Самое заметное падение зафиксировано в Магаданской области (-11,3%) и республике Коми (-12%).

Умерли за десять месяцев 13 941 человек, что на 296, или 2,1% меньше, чем год назад. Естественная убыль населения составила 4 718 человек, или 5 человек на 1000 населения.

Липчане заключили за десять месяцев 6 291 браков, это на 888, или 12,4% меньше прошлогоднего. Количество разводов также снизилось, но не столь заметно — с 4 171 до 3 987, или на 4,4%. В среднем на 1000 браков в Липецкой области пришлось 634 развода.