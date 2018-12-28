Спорт

50 минут назад

Дед Мороз вышел на бойцовский ковер дворца спорта «Динамо» (ФОТО)

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#Рукопашный бой
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Дед Мороз вышел на бойцовский ковер дворца спорта «Динамо» (ФОТО)

Новогодние соревнования собрали спортсменов из разных районов Липецкой области.

172 юных спортсмена из разных районов Липецкой области стали участниками новогоднего «открытого ковра» на призы Деда Мороза по рукопашному бою, который прошел во дворце спорта «Динамо».

Как сообщили GOROD48 организаторы соревнований, возраст участников колебался от 8 до 11 лет, и для многих это были одни из первых соревнований в начинающейся спортивной карьере.

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Явился на праздник и сам «виновник торжества» - дед Мороз, который не только повеселил публику перед стартом, но и выдал спортсменам несколько бесценных советов по тактике ведения боя прямо на ковре.

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Соревнования стали последними в уходящем календарном году для представителей липецкой областной федерации рукопашного боя. Турнир отличался массовостью. Так, в весовой категории до 33 кг среди ребят 8-9 лет подали заявки на участие 24 бойца! В финале воспитанник Детского патриотического клуба «Юный спасатель» и школы единоборств «Чемпион» Григорий Семенов в непростом бою выиграл у грязинца Ивана Давыдова со счетом - 3:2.

Отметим и победителей среди более старших юношей (10-11 лет) Игорь Ильичев («Динамо», тренер Алан Качмазов) и Олег Завражин («Чемпион», тренер Павел Набатников), который победили соответственно в весовых категориях до 30 и до 33 кг, собравших по паре десятков участников.

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Сред представительниц прекрасного пола победителями соревнований стали Вероника Ексарь (Грязинский район) и Виктория Наседкина (Чаплыгинский район). 

Впрочем, на этот раз с пустыми руками из «Динамо» не ушел никто. Президент Липецкой областной федерации рукопашного боя Андрей Пономарев и исполнительный директор Игорь Воротынцев вручили новогодние подарки участникам соревнований.

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#Рукопашный бой
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