Происшествия

32 минуты назад

Липчанка угнала автомобиль знакомого и совершила ДТП

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#авария #ДТП
Липчанка угнала автомобиль знакомого и совершила ДТП

Сотрудники полиции направили в суд уголовное дело по обвинению 31-летней жительницы Липецка в угоне автомобиля.


Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе расследования уголовного дела установлено, что ночью в ноябре 2018 года пьяная липчанка решила угнать автомобиль 22-летнего знакомого. Машина была припаркована у дома по улице Урожайной. Воспользовавшись ключом, вставленным в замок зажигания, женщина завела машину, но далеко не уехала: пытаясь совершить разворот, она врезалась в припаркованный рядом автомобиль, после чего была задержана инспекторами ДПС ГИБДД УМВД России по Липецкой области.

В ближайшее время решение по материалам уголовного дела будет принято в суде.

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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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дрорник

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777

15 минут назад
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