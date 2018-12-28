Липчанка угнала автомобиль знакомого и совершила ДТП

Сотрудники полиции направили в суд уголовное дело по обвинению 31-летней жительницы Липецка в угоне автомобиля.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе расследования уголовного дела установлено, что ночью в ноябре 2018 года пьяная липчанка решила угнать автомобиль 22-летнего знакомого. Машина была припаркована у дома по улице Урожайной. Воспользовавшись ключом, вставленным в замок зажигания, женщина завела машину, но далеко не уехала: пытаясь совершить разворот, она врезалась в припаркованный рядом автомобиль, после чего была задержана инспекторами ДПС ГИБДД УМВД России по Липецкой области.



В ближайшее время решение по материалам уголовного дела будет принято в суде.