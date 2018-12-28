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В столкновении «Митсубиси» и «ВАЗ-2107» пострадал 20-летний водитель

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#авария #ДТП
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В столкновении «Митсубиси» и «ВАЗ-2107» пострадал 20-летний водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 декабря в Липецке на улице Ангарской 23-летний водитель «Митсубиси» столкнулся с «ВАЗ-2107» под управлением 20-летнего парня. В ДТП пострадал водитель «семерки», который с травмами был доставлен в больницу, и после оказания помощи отпущен.

В Задонске в одиннадцать часов утра на улице К. Маркса 79-летний водитель «ВАЗ-2114», по предварительным данным нарушил очередность проезда, и столкнулся с «Киа» под управлением 71-летнего мужчины. В столкновении 23-летняя пассажирка иномарки получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 423 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 50.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 137 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 46 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП
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Комментарии (1)

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