сегодня, 09:07
В столкновении «Митсубиси» и «ВАЗ-2107» пострадал 20-летний водитель
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.
В Задонске в одиннадцать часов утра на улице К. Маркса 79-летний водитель «ВАЗ-2114», по предварительным данным нарушил очередность проезда, и столкнулся с «Киа» под управлением 71-летнего мужчины. В столкновении 23-летняя пассажирка иномарки получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.
В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 423 нарушения ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 50.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 137 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 46 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
777