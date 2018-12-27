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Липецкая вечЁрка: веселые корпоративы, кровавое застолье и замена Королёва

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: веселые корпоративы, кровавое застолье и замена Королёва

Представляем вам обзор самых значимых и обсуждаемых среди читателей GOROD48 липецких новостей в четверг, 27декабря.

Больше всего внимания липчане уделили печальному итогу домашнего застолья. Между злоупотреблявшими алкоголем сожителями приключилась очередная ссора. Ее причиной стал их сосед по дому, которого хозяин квартиры обнаружил дома спящим. Слов за слово, и на волне ревности мужчина дважды ударил женщину кухонным ножом.

В России наступила пора новогодних корпоративов. Липецкие компании не нарушают традицию. Судя по обзору соцсетей, коллективы празднуют канун Нового года с задором – танцующими помощницами Санты, фотогеничными Хрюшками и музыкантами в новогодних костюмах.

Оживленное обсуждение вызвала новость про бесстрашную лису из микрорайона «Университетский». Зверь попал в объектив камеры прохожего. Животное спокойно гуляло по парковке и, кажется, позировало случайному фотографу.

Семь десятков комментариев оставлено под сообщением «Олега Королева заменила Любовь Харламова». Женщина сейчас занимает должность директора ООО «Тепличный комбинат» в Данкове. По образованию – инженер-технолог. Ей 57 лет. Имеет опыт в политике. Кроме производственной деятельности, работала заместителем главы администрации Данковского района по социальным вопросам.
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#обзор #события #вечЁрка
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