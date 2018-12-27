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Липецкая вечЁрка: веселые корпоративы, кровавое застолье и замена Королёва
Представляем вам обзор самых значимых и обсуждаемых среди читателей GOROD48 липецких новостей в четверг, 27декабря.
Больше всего внимания липчане уделили печальному итогу домашнего застолья. Между злоупотреблявшими алкоголем сожителями приключилась очередная ссора. Ее причиной стал их сосед по дому, которого хозяин квартиры обнаружил дома спящим. Слов за слово, и на волне ревности мужчина дважды ударил женщину кухонным ножом.
Оживленное обсуждение вызвала новость про бесстрашную лису из микрорайона «Университетский». Зверь попал в объектив камеры прохожего. Животное спокойно гуляло по парковке и, кажется, позировало случайному фотографу.
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