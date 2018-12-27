Аналитики ожидают роста цены на нефть в 2019 году

Аналитики ожидают рост цены на нефть в 2019 году и считают, что небольшое снижение стоимости барреля перед Новым годом пошло на пользу российской экономике.

Оценкам перспективы рынка нефти посвящена статья в «Известиях».

Цена нефти Brent, оттолкнувшись от дна в $50 и обновив минимумы июля 2017 года, 26 декабря снова пошла вверх, показав рост в 8,6%

Большинство прогнозов цены на нефть в 2019 году сегодня колеблются в диапазоне $50–60 за баррель. Эти цифры укладываются в заложенную в бюджет РФ цену на нефть.

Нестабильность может внести противоречивая политика США, которые давят на производителей нефти для снижения цен и, одновременно, вводят санкции против Ирана, повышающие стоимость барреля.