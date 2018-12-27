В Липецкой области похолодает до -16

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области продолжит расти, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-13 градусов мороза что на 4-6 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов мороза, при прояснениях до -20, днем от 6 до 11 градусов мороза, при значительной облачности до -16.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 14 до 16 градусов мороза, днем составит от 10 до 12 градусов мороза.

28 декабря стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 31 градусов мороза.