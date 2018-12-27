Погода в Липецке

55 минут назад

В Липецкой области похолодает до -16

459
#похолодание
1
В Липецкой области похолодает до -16

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области продолжит расти, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-13 градусов мороза что на 4-6 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов мороза, при прояснениях до -20, днем от 6 до 11 градусов мороза, при значительной облачности до -16.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 14 до 16 градусов мороза, днем составит от 10 до 12 градусов мороза.

28 декабря стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 31 градусов мороза.

459
#похолодание
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области ночью и днем до -8
#похолодание
В Липецкой области ночью и днем до -8

25.12.2018 16:01

Погода в Липецке
Южный циклон принесет в Липецкую область снег и потепление
#оттепель
12
Южный циклон принесет в Липецкую область снег и потепление

24.12.2018 17:15

Погода в Липецке
В Липецкой области на 6 градусов теплее обычного
#оттепель
4
В Липецкой области на 6 градусов теплее обычного

23.12.2018 17:25

Погода в Липецке
В Липецкой области днем до +2
#оттепель
7
В Липецкой области днем до +2

22.12.2018 17:24

Погода в Липецке
В Липецкой области снег, дождь и туман
#оттепель
2
В Липецкой области снег, дождь и туман

21.12.2018 18:23

Погода в Липецке
В Липецкую область возвращается потепление
2
В Липецкую область возвращается потепление

20.12.2018 12:26

Погода в Липецке