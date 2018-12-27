Общество

56 минут назад

Липецкие дворы приводят в порядок более 500 дворников и 25 единиц техники

7 257
#снегопад
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Липецкие дворы приводят в порядок более 500 дворников и 25 единиц техники

Свыше 100 обращений поступило за последние две недели на номер «горячей линии» департамента ЖКХ 522-639. Более половины из них касались расчистки снега во дворах и уборки наледи на крышах домов.

Как сообщили в профильном структурном подразделении, ежедневно на борьбу с последствиями снегопада выходят до 500 дворников и порядка 25 единиц техники. Кроме того, силами управляющих компаний производится очистка кровли от сосулек. Сегодня работы ведутся на улицах жилых районов Свободный Сокол (улицы 40 лет Октября, Ушинского, Смыслова и др.), НЛМК (пл. Мира, улицы Парковая, Осипенко), а также на улицах Циолковского, Первомайская, Гагарина, Пушкина, 8 Марта и других.

Департаментом ЖКХ осуществляется мониторинг состояния закрепленных территорий при помощи более чем тысячи видеокамер. На проблемные места выезжают «мобильные бригады» сотрудников ведомства.

Специалисты призывают граждан не игнорировать сигнальные ограждения, информирующие и предупреждающие надписи. Также в ведомстве напоминают, что уборке снега нередко мешает личный транспорт, припаркованный вдоль тротуаров и автомобильных дорог общего пользования. К автолюбителям обращаются с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и днем, по возможности, освобождать эти участки.

Подать заявку на проведение работ по уборке от снега придомовых территорий, входных групп липчане могут, обратившись в управляющие компании, а сообщить о ненадлежащем качестве их исполнения – по единому номеру телефона 522-639.


7 257
#снегопад
1

Комментарии (7)

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Гость

10 минут назад
8 марта все дворы в снегу..трактор если и едет то толку ноль..отвал не опускает..итог: лучше бы и не чистил..во дворах не проедешь..
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алкан с 15-го

17 минут назад
Работать нужно лучше,какие нах машины,в Москве посмотрите,как дворы вычищены!Платить нужно дворникам достойно из под каждого колеса выгребать будут!
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Привет из Мухосранска

22 минуты назад
Уроды, площадь Победы почистите! Люди тонут в снегу возле рынка и возле бывшего Спутника. Неделю уже никто не чистит снег! А что будет, если и правда снегопад случится? Пипецк до весны встанет наглухо. Это не городские власти, а недоразумение какое-то. Если центр города неделями не чистят, что говорить про дворы? Кому вы лапшу на уши вешаете?
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вопрос

33 минуты назад
а УК и жэки сами по дворам пройти могут и оценить качество своей работы? Мож одна из толстожопых * ..нётся и вывод сделает?
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26 микрорайон

42 минуты назад
У нас сегодня трактор проехал по дворам, но то, что стало лучше и расчищеннее, сказать не могу. Большинство машин люди убрали, т.к. обьявления были расклеены. Прокатился тракторист по двору, переворачия валун снега в разные стороны от тракторного ножа. Как была каша возле подьезда, так и осталась.Наверное, нужно самим выходить с лопатами. Эх.....
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Зегеля

44 минуты назад
Ни уя не приводят. Сугробы скоро по колено будут, а колея по уй.
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елдадай

48 минут назад
какие науй дворники и техника,невидал ни одного дворника,их просто нету у управлях,снег уберут также как и листья убрали -тоесть..ни-как
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