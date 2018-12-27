Липецкие дворы приводят в порядок более 500 дворников и 25 единиц техники

Свыше 100 обращений поступило за последние две недели на номер «горячей линии» департамента ЖКХ 522-639. Более половины из них касались расчистки снега во дворах и уборки наледи на крышах домов.

Как сообщили в профильном структурном подразделении, ежедневно на борьбу с последствиями снегопада выходят до 500 дворников и порядка 25 единиц техники. Кроме того, силами управляющих компаний производится очистка кровли от сосулек. Сегодня работы ведутся на улицах жилых районов Свободный Сокол (улицы 40 лет Октября, Ушинского, Смыслова и др.), НЛМК (пл. Мира, улицы Парковая, Осипенко), а также на улицах Циолковского, Первомайская, Гагарина, Пушкина, 8 Марта и других.

Департаментом ЖКХ осуществляется мониторинг состояния закрепленных территорий при помощи более чем тысячи видеокамер. На проблемные места выезжают «мобильные бригады» сотрудников ведомства.

Специалисты призывают граждан не игнорировать сигнальные ограждения, информирующие и предупреждающие надписи. Также в ведомстве напоминают, что уборке снега нередко мешает личный транспорт, припаркованный вдоль тротуаров и автомобильных дорог общего пользования. К автолюбителям обращаются с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и днем, по возможности, освобождать эти участки.

Подать заявку на проведение работ по уборке от снега придомовых территорий, входных групп липчане могут, обратившись в управляющие компании, а сообщить о ненадлежащем качестве их исполнения – по единому номеру телефона 522-639.