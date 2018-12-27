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Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров и актрис года
Актер Мэттью Макконахи стал лидером списка наименее "окупающихся" актеров. К такому выводу пришли аналитики американского делового журнала Forbes, подсчитав, вложения в каких звезд Голливуда дали наименьший эффект, то есть - наименьшую прибыль с каждого уплаченного им доллара гонорара.
Самыми переоцененными оказались Мэттью Макконахи (с одного заплаченного доллара возвращалось только $1,1), Кристиан Бэйл ($1,5 с каждого заплаченного доллара) и Мэтт Деймон ($3,7). Достаточно скромные позиции у Мелиссы Маккарти ($4,90), Риз Уизерспун ($5,20) и Дженнифер Лоуренс ($6). В рейтинг также вошли Шарлиз Терон ($7,90), Том Круз (10,4), Том Хэнкс (12,1) и Бен Аффлек (12,2).
Самыми эффективными оказались актеры, игравшие в фильмах о супергероях. Первое место в рейтинге самых доходных актеров занял Джереми Реннар («Мстители: Финал», «Ты водишь!»). С каждого заплаченного за его актерскую работу доллара вернулось $82,7 (расчет производился за три последних фильма, где были заняты актеры). Следом за ним идет Марк Руффало, у которого возвратность $80 c $1.
Третье место — Эми Адамс («Большие глаза», «Прибытие») — $69,9. Также в пятерку лидеров вошли Галь Гадот («Бэтмен против Супермена», «Чудо-женщина», «Лига Справедливости») и Крис Эванс ($56,1), снимавшийся в фильмах «Мстители: война бесконечности» и «Человек-паук: возвращение домой».