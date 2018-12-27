сегодня, 13:44
В Перми нашли тело пропавшей матери двоих детей
Пропавшая две недели назад мать двоих детей из Перми найдена мертвой в багажнике арендованного автомобиля, по подозрению в убийстве задержан ее муж.
По данным следствия, 28-летняя Екатерина Жигало 12 декабря перестала выходить на связь. Ее муж рассказал, что после ссоры она ушла из дома в неизвестном направлении. Заявление о пропаже поступило только 25 декабря.
Как предварительно установили следователи, женщину насмерть забил муж, после чего попытался спрятать тело.
Позднее ее нашли в багажнике арендованного автомобиля.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержан ее муж. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.
Как передает издание "В курсе", у Жигало остались дочь и сын от первого брака. Отмечается, что дети больше времени проводят с бабушкой, - передает РИА-Новости.