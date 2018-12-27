В России

13 минут назад

В Хабаровске грабитель подорвал себя на торговой базе

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В Хабаровске грабитель подорвал себя на торговой базе

В Хабаровске мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы, в результате один человек погиб и трое пострадали.

В Хабаровске мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы, в результате один человек погиб и трое пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города.

«Мужчина (по некоторым данным, грабитель), видимо, отступал. Взорвал боевую гранату на территории торговой базы на ул. Зелёной, 3в в Хабаровске», — сообщили в ЕДДС.

Двое мужчин и одна женщина были ранены осколками гранаты.

В краевой клинической больнице №2 Хабаровска сообщили о поступлении двух пострадавших, - передает RT.

«Они обследуются. Их состояние не тяжёлое, они не в реанимации», — рассказали в больнице.
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