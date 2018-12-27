58 минут назад
Российский актер Марат Башаров жестоко избил новую жену
Актер и телеведущий Марат Башаров жестоко избил свою новую супругу Елизавету Башарову. Женщине пришлось обратиться за медицинской помощью.
Брат Елизаветы Федор сообщил «СтарХиту», что Марат сломал нос его сестре. «Это произошло сегодня. Она находится в больнице», — заявил родственник.
Как стало известно, всю ночь Лиза и ее мама провели в травмпункте, теперь она спит после перенесенного стресса.
По словам Федора, это не первый инцидент, когда Башаров поднимал руку на Лизу. В прошлом году, когда их сын был еще маленьким, женщину доставили в медицинское учреждение с серьезной травмой руки. Однако тогда семья не афишировала такие проблемы. Лиза рассказывала журналистом, что Марат – заботливый папа Марселя, а мальчик очень на него похож. «Внешне он все же больше Марат. Когда родился, вообще был копией. Сравнивая их детские фотографии, можно заметить удивительное сходство. Даже форма ушей одинаковая. Но характер у Марселя свой. Уже сейчас добивается того, чего хочет. Понадобится папина отвертка, сам залезет в шкаф, откроет тугую дверцу и достанет. Непонятно, откуда силенки берутся», — говорила Лиза.
Напомним, что до этого Башаров уже попадал в подобные истории. Марат состоял в браке с актрисой Екатериной Архаровой около года (с 2014-го по 2015-й). Тогда его супруга получила серьезную травму головы, и он сломал ей нос. В тот период Катя решила не судиться с Маратом, пожалев его.
«По закону Российской Федерации в это время я могла подать заявление для возбуждения уголовного дела по факту избиения. Башаров, на тот момент мой законный муж, нанес мне травмы средней тяжести. Ему грозил срок до пяти лет лишения свободы... Все справки и доказательства до сих пор находятся у моего адвоката. Но я сжалилась, в первую очередь из-за маленькой Амели (дочь актера от гражданского брака с Елизаветой Круцко, которая по совместительству является его директором), она часто гостила у нас. Девочке тогда было всего десять лет, и я не хотела лишать ее отца», — рассказывала Архарова.
Факт избиения тогда был очевиден, но актер избежал наказания. Тем не менее, многие коллеги Башарова публично осудили его за такое поведение.
к ардаш