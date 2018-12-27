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Украина похвасталась захватом «серой зоны» в Донбассе

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#Украина #Донбасс
Украина похвасталась захватом «серой зоны» в Донбассе

Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление советника президента Украины Юрия Бирюкова о том, что украинские военные взяли под контроль почти всю «серую зону» в Донбассе.

«Совершенно очевидно, что эти действия противоречат Минским соглашениям. Порошенко откровенно говорил, что он подписал их, зная, что не будет выполнять. Не должно быть никакого удивления, что сегодня советник Порошенко бравирует этим и показывает контроль над «серой зоной» как военную победу ВСУ или как результат введения военного положения и определённых действий украинских военных», — отметил Морозов.

Сенатор добавил, что отдельные участки нейтральной полосы в Донбассе постоянно берёт под контроль то одна сторона конфликта, то другая, поэтому слова Бирюкова больше напоминают желание киевских властей оправдать введённое в ряде регионов Украины военное положение.

«Это не играет важной военной роли, отдельные участки нейтральной полосы переходят из одних рук в другие — это перманентный процесс. Сейчас, мне кажется, заявление официальных лиц Киева свидетельствует только об одном — о желании оправдать военное положение. Киев преувеличивает, «серая зона» переходит из рук в руки частями. Так было на протяжении последних двух лет, когда подразделения ВСУ начали нарушать Минские соглашения», — заключил Морозов.

Так называемая cерая зона в Донбассе отделяет ВСУ от сил самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее Бирюков заявил, что украинские военные взяли под контроль почти всю «серую зону» в Донбассе.

25 декабря в ДНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона ВСУ с ядовитым веществом.
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#Украина #Донбасс

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