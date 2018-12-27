Происшествия

сегодня, 12:20

Житель Липецка убил сожительницу ударом ножа в... зад!

5 2838
#убийство
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Житель Липецка убил сожительницу ударом ножа в... зад!

Мужчина приревновал ее к обнаруженному в квартире соседу.

Вчера сотрудники правоохранительных органов задержали в Липецке 53-летнего жителя одного из домов по улице Горького, который признался в убийстве своей 58-летней гражданской жены.

Как стало известно GOROD48, между злоупотреблявшими алкоголем сожителями приключилась очередная ссора. Ее причиной стал их сосед по дому, которого хозяин квартиры обнаружил дома спящим. Слов за слово, и на волне ревности мужчина дважды ударил женщину кухонным ножом. Один раз клинок вошел в левый бок жертвы, второй раз - в зад. Примечательно, что именно ранение в ягодицу стало для женщины смертельным: она истекла кровью еще до приезда медиков в "нехорошую квартиру".

- В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого, - сообщили GOROD48 в Советском отделе СУ СК РФ по Липецкой области.  
5 2838
#убийство
3

Комментарии (5)

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Липчанин

18 минут назад
Наш человек отмечает праздники с 25 декабря по 14 января. Белка приходит ко многим. Сейчас убийства и тяжкие телестные будут через день... И этот страшно.
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Мотя

23 минуты назад
Все забыли о Квантовом переходе Вселенной. Резня каждый день. Жуть. Инферно. Тотальное облучение сотовой связью. Нарушение нейронных связей. Пока самоликвидаируется простой народ. Скоро- чиновники
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иван 77

41 минуту назад
Вони будет меньше,это же не про собак.
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Ктулху

52 минуты назад
Ну вот и квартирка освободилась.
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Валет

сегодня, 12:52
Все нормально, это называется самоочистка от нечисти, один в тюрму другая на минус 2
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