Житель Липецка убил сожительницу ударом ножа в... зад!

Мужчина приревновал ее к обнаруженному в квартире соседу.

Вчера сотрудники правоохранительных органов задержали в Липецке 53-летнего жителя одного из домов по улице Горького, который признался в убийстве своей 58-летней гражданской жены.



Как стало известно GOROD48, между злоупотреблявшими алкоголем сожителями приключилась очередная ссора. Ее причиной стал их сосед по дому, которого хозяин квартиры обнаружил дома спящим. Слов за слово, и на волне ревности мужчина дважды ударил женщину кухонным ножом. Один раз клинок вошел в левый бок жертвы, второй раз - в зад. Примечательно, что именно ранение в ягодицу стало для женщины смертельным: она истекла кровью еще до приезда медиков в "нехорошую квартиру".



- В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого, - сообщили GOROD48 в Советском отделе СУ СК РФ по Липецкой области.