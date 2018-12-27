Происшествия
сегодня, 12:20
Житель Липецка убил сожительницу ударом ножа в... зад!
Мужчина приревновал ее к обнаруженному в квартире соседу.
Вчера сотрудники правоохранительных органов задержали в Липецке 53-летнего жителя одного из домов по улице Горького, который признался в убийстве своей 58-летней гражданской жены.
Как стало известно GOROD48, между злоупотреблявшими алкоголем сожителями приключилась очередная ссора. Ее причиной стал их сосед по дому, которого хозяин квартиры обнаружил дома спящим. Слов за слово, и на волне ревности мужчина дважды ударил женщину кухонным ножом. Один раз клинок вошел в левый бок жертвы, второй раз - в зад. Примечательно, что именно ранение в ягодицу стало для женщины смертельным: она истекла кровью еще до приезда медиков в "нехорошую квартиру".
- В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого, - сообщили GOROD48 в Советском отделе СУ СК РФ по Липецкой области.
Как стало известно GOROD48, между злоупотреблявшими алкоголем сожителями приключилась очередная ссора. Ее причиной стал их сосед по дому, которого хозяин квартиры обнаружил дома спящим. Слов за слово, и на волне ревности мужчина дважды ударил женщину кухонным ножом. Один раз клинок вошел в левый бок жертвы, второй раз - в зад. Примечательно, что именно ранение в ягодицу стало для женщины смертельным: она истекла кровью еще до приезда медиков в "нехорошую квартиру".
- В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого, - сообщили GOROD48 в Советском отделе СУ СК РФ по Липецкой области.
Липчанин
Мотя
иван 77
Ктулху
Валет