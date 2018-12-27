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В компании «Красное & Белое» завершены обыски

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#Красное и Белое #обыски
В компании «Красное & Белое» завершены обыски

На складах и в офисе алкогольной сети "Красное & Белое" завершились обыски.

На складах и в офисе алкогольной сети "Красное & Белое" завершились обыски, - сообщили РИА-Новости в компании.

Отмечается, что подозрения в хранении и продаже контрафакта не подтвердились.

Сейчас все магазины сети работают в штатном режиме.

Накануне утром представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН осмотрели склады и офисы компании, изъяли документацию на товар. Основанием для обысков стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов. Из-за проверки работа компании была полностью парализована.

Алкомаркет "Красное & Белое" основал предприниматель Сергей Студенников в 2006 году. Сейчас в России уже более 6,5 тысячи магазинов сети в 56 регионах.

По оценке аналитического агентства InfoLine, выручка компании в 2017 году увеличилась на 48 процентов по сравнению с предыдущим годом — до 215 миллиардов рублей.
200
#Красное и Белое #обыски

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