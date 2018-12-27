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сегодня, 12:16
В компании «Красное & Белое» завершены обыски
На складах и в офисе алкогольной сети "Красное & Белое" завершились обыски.
На складах и в офисе алкогольной сети "Красное & Белое" завершились обыски, - сообщили РИА-Новости в компании.
Отмечается, что подозрения в хранении и продаже контрафакта не подтвердились.
Сейчас все магазины сети работают в штатном режиме.
Накануне утром представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН осмотрели склады и офисы компании, изъяли документацию на товар. Основанием для обысков стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов. Из-за проверки работа компании была полностью парализована.
Алкомаркет "Красное & Белое" основал предприниматель Сергей Студенников в 2006 году. Сейчас в России уже более 6,5 тысячи магазинов сети в 56 регионах.
По оценке аналитического агентства InfoLine, выручка компании в 2017 году увеличилась на 48 процентов по сравнению с предыдущим годом — до 215 миллиардов рублей.
Отмечается, что подозрения в хранении и продаже контрафакта не подтвердились.
Сейчас все магазины сети работают в штатном режиме.
Накануне утром представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН осмотрели склады и офисы компании, изъяли документацию на товар. Основанием для обысков стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов. Из-за проверки работа компании была полностью парализована.
Алкомаркет "Красное & Белое" основал предприниматель Сергей Студенников в 2006 году. Сейчас в России уже более 6,5 тысячи магазинов сети в 56 регионах.
По оценке аналитического агентства InfoLine, выручка компании в 2017 году увеличилась на 48 процентов по сравнению с предыдущим годом — до 215 миллиардов рублей.