Певица Лолита заявила о принадлежности Крыма Украине

Певица Лолита Милявская призналась, что Крым для нее остается украинским.

Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.



«Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке», — приводит ее слова «РИА Новости».



Сама артистка считает себя «пацифистом», заявляя о том, что для нее не существует никаких «политических игр в угоду кому-то».



Лолита обратила внимание, что сегодня из-за российско-украинского конфликта артисты эстрады разделились на два лагеря. К примеру, певицы Светлана Лобода и Ани Лорак больше ориентированы на российскую аудиторию, а Тина Кароль и Станислав Вакарчук выбрали Украину как «базовое место для жизни и заработка».



По словам артистки, она не делит своих зрителей на российских и украинских и «поет для всех».



В 2015 году Лолите запретили въезд на Украину из-за того, что она «незаконно въехала для гастролей в Крым». Ее сняли с поезда в Конотопе, когда она ехала в Киев навестить заболевшую дочь.



Крым вошел в состав РФ в 2014 году после госпереворота в Киеве. Власти полуострова провели референдум, на котором 96,77% местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Украина итоги голосования признавать отказывается.