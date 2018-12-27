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Певица Лолита заявила о принадлежности Крыма Украине

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#Украина #Россия #Крым
Певица Лолита заявила о принадлежности Крыма Украине

Певица Лолита Милявская призналась, что Крым для нее остается украинским.

Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.

«Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке», — приводит ее слова «РИА Новости».

Сама артистка считает себя «пацифистом», заявляя о том, что для нее не существует никаких «политических игр в угоду кому-то».

Лолита обратила внимание, что сегодня из-за российско-украинского конфликта артисты эстрады разделились на два лагеря. К примеру, певицы Светлана Лобода и Ани Лорак больше ориентированы на российскую аудиторию, а Тина Кароль и Станислав Вакарчук выбрали Украину как «базовое место для жизни и заработка».

По словам артистки, она не делит своих зрителей на российских и украинских и «поет для всех».

В 2015 году Лолите запретили въезд на Украину из-за того, что она «незаконно въехала для гастролей в Крым». Ее сняли с поезда в Конотопе, когда она ехала в Киев навестить заболевшую дочь.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после госпереворота в Киеве. Власти полуострова провели референдум, на котором 96,77% местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Украина итоги голосования признавать отказывается.
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#Украина #Россия #Крым

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