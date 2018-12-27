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11 минут назад

Умер актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев

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Умер актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев

Матвеев скончался 25 декабря, причина смерти не указывается. Матвеев — один из мастеров российского дубляжа. В 1990-х годах он озвучивал фильмы и сериалы, среди которых «Вавилон 5» и «Cкорая помощь».

Российский актер Дмитрий Матвеев, чьим голосом говорили Вин Дизель, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне, умер в возрасте 65 лет.

Матвеев озвучивал героев Мела Гибсона в картинах "Смертельное оружие" и "Безумный Макс", Сильвестра Сталлоне - в "Танго и Кэш" и "Кобре", Вина Дизеля - в "Хрониках Риддика" и "Спасти рядового Райана". Также он был закадровым голосом программ "Дорожный патруль", "Час пик" и "Петровка, 38". Последней его работой в дубляже стал фильм "Гравитация", где он озвучивал актера Джорджа Клуни, - передает РИА Новости.

О причинах смерти актера информация не поступала.
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