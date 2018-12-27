22 минуты назад
Ведущие передачи о путешествиях «Орел и решка» сообщили о закрытии проекта
Передача о путешествиях «Орел и Решка: Перезагрузка» закрывается. Об этом сообщили в Instagram ведущие программы Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев.
«Райское место, где заканчивается такой проект, как «Орел и Решка: Перезагрузка», — говорит в видеоролике Ивлеева. «Это было потрясающе, я вас очень люблю», — добавляет она, вытирая слезы. В подписи сообщается, что шоу продолжалось два года, за это время съемочная группа проехала больше 15 тысяч километров и испытала 80 приключений.
Фанатов проекта расстроила новость о закрытии, они потребовали вернуть шоу «Нет! Не убивайте нас, любителей ваших передач, как теперь?» — заявляет пользователь trellia_dolphin. «Жизнь закончена», — добавляет irina.panacheva. «Ну почему? Не надо заканчивать! Это был лучший сезон и лучшие Настюшка и Птушкин, давайте продолжайте! Мы вас очень любим!» — пишет комментатор под ником kseniyanikulshina. «О нет! Я, как узнала, расплакалась», — признается evangelina_gusenkova.
Проект «Орел и Решка: Перезагрузка» стартовал в 2017 году. Первыми ведущими шоу были Анастасия Ивлеева и Антон Птушкин, его затем заменил Евсей Ковалев, - уточняет агентство Nation News.