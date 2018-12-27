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22 минуты назад

Ведущие передачи о путешествиях «Орел и решка» сообщили о закрытии проекта

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#Орел и решка
Ведущие передачи о путешествиях «Орел и решка» сообщили о закрытии проекта

Передача о путешествиях «Орел и Решка: Перезагрузка» закрывается. Об этом сообщили в Instagram ведущие программы Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев.

Ведущие телешоу «Орел и Решка: Перезагрузка» Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев сообщили о закрытии программы. Пост они опубликовали на официальной странице проекта в Instagram, - передает Ura.ru.

«Райское место, где заканчивается такой проект, как «Орел и Решка: Перезагрузка», — говорит в видеоролике Ивлеева. «Это было потрясающе, я вас очень люблю», — добавляет она, вытирая слезы. В подписи сообщается, что шоу продолжалось два года, за это время съемочная группа проехала больше 15 тысяч километров и испытала 80 приключений.

Фанатов проекта расстроила новость о закрытии, они потребовали вернуть шоу «Нет! Не убивайте нас, любителей ваших передач, как теперь?» — заявляет пользователь trellia_dolphin. «Жизнь закончена», — добавляет irina.panacheva. «Ну почему? Не надо заканчивать! Это был лучший сезон и лучшие Настюшка и Птушкин, давайте продолжайте! Мы вас очень любим!» — пишет комментатор под ником kseniyanikulshina. «О нет! Я, как узнала, расплакалась», — признается evangelina_gusenkova.

Проект «Орел и Решка: Перезагрузка» стартовал в 2017 году. Первыми ведущими шоу были Анастасия Ивлеева и Антон Птушкин, его затем заменил Евсей Ковалев, - уточняет агентство Nation News.
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#Орел и решка

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