Женщина ограбила знакомую в Липецке

Полицейские расследовали дело 37-летней жительницы Липецкой области, обвиняемой в грабеже.





Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, что 28 ноября обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой по проспекту Победы города Липецка, сняла своей рукой с шеи 35-летней женщины цепь с подвеской стоимостью 7000 рублей. С похищенным обвиняемая скрылась.



Расследование уголовного дела окончено и направлено прокурору Октябрьского района г. Липецка для утверждения обвинительного акта и направления в суд для рассмотрения по существу.



Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

