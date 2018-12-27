Происшествия

19 минут назад

Женщина ограбила знакомую в Липецке

178
#грабеж
Женщина ограбила знакомую в Липецке

Полицейские расследовали дело 37-летней жительницы Липецкой области, обвиняемой в грабеже.


Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, что 28 ноября обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой по проспекту Победы города Липецка, сняла своей рукой с шеи 35-летней женщины цепь с подвеской стоимостью 7000 рублей. С похищенным обвиняемая скрылась.

Расследование уголовного дела окончено и направлено прокурору Октябрьского района г. Липецка для утверждения обвинительного акта и направления в суд для рассмотрения по существу.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.
178
#грабеж

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