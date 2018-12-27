Происшествия

сегодня, 09:19

Квартирные воры похитили перфоратор и золото

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#кража
Квартирные воры похитили перфоратор и золото

В Липецкой области полицейские раскрыли две квартирные кражи.


Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в период с 19 по 20 декабря из квартиры 35-летней жителницы Липецка на улице Гагарина вынесли перфоратор и 5 000 рублей. Оперуполномоченными уголовного розыска установлен и задержан предполагаемый участник преступления – 35-летний работник общества с ограниченной ответственностью.

В один из дней 22- 23 декабря обокрали жилье 31-летней ельчанки. Из ее дома на улице Староелецкой похитили золотые украшения. Оперуполномоченным уголовного розыска задержана предполагаемая участница преступления – неработающая 38-летняя гражданка. Установлено, что ранее подозреваемая была судима по ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает  максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Расследования проводят Отдел полиции № 8 УМВД России по г. Липецку и ОМВД России по г. Ельцу соответственно.

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#кража

Комментарии (1)

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Житель

сегодня, 09:44
Предыдущему оратору: видно у вас богатый опыт в подобных делах...
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