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34 минуты назад
Липецкая вечЁрка: рейтинг заснеженных дворов, благодарность за мост и смерть основателя
Представляем вам обзор самых обсуждаемых у пользователей новостей Липецка и региона в среду, 26 декабря.
Самой обсуждаемой новостью стало то, что «Умер один из лидеров и основателей националистического движения в Липецке». Этим утром скончался 43-летний Виктор Ельчанинов. Два года назад он освободился из колонии, где отбывал срок за убийство. Виктор Ельчанинов, выпускник истфака ЛГПУ стоял у истоков создания местного отделения партии «Русское Национальное Единство» в начале 90-х. Возглавлял отдел по работе с молодежью липецкого филиала РНЕ.
Кроме того, липчане сегодня интересовались новостью «У вас как в хорошем бутике - одни мировые бренды!». Итоги года подвел директор ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев. Одна из причин его гордости - соотношение государственных средств и освоенных инвестиций резидентов в ОЭЗ «Липецк»: оно составляет один рубль к шести рублям.
Много внимания привлек рейтинг самых заснеженных дворов Липецка. Горожане составили топ самых забытых дворниками районов.
Также пользователям было интересно узнать про благодарность за мост. У Петровского моста мэр Липецка Сергей Иванов вместе с заместителем Михаилом Щербаковым отблагодарили причастных к реконструкции главного путепровода города. В их число попали чиновники, проектировщики и, конечно же, строители.
Свыше шести десятков комментариев оставлено под сообщением насчет махинаций при покупке квартир для сирот. Антимонопольщики проверили закупки и установили в них нарушение ст. 17 Закона о защите конкуренции. У УФАС есть основания полагать, что контракты уходили в нужные руки, а сами квартиры на их соответствие требуемым для жизни условий никто не проверял.
Много внимания привлек рейтинг самых заснеженных дворов Липецка. Горожане составили топ самых забытых дворниками районов.