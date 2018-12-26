Общество

41 минуту назад

В Липецкой области днем до -10

377
#похолодание
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В Липецкой области днем до -10

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области начнет расти, количество осадков уменьшится, небольшой снег пройдет лишь местами. 

Температура воздуха будет понижаться. Среднесуточные температуры воздуха составят 27-28 декабря 9-12 градусов мороза, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы, 29 декабря — 13-14 градусов мороза, что на 5-6 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем местами также небольшой снег. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов мороза, днем от 5 до 10 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью от 9 до 11 градусов мороза, днем составит от 7 до 9 градусов мороза.

День 27 декабря стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 29 градусов мороза.

 

377
#похолодание
1

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