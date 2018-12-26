Общество

сегодня, 16:21

Как будут работать ЗАГСы во время новогодних каникул

423
#Новый год
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Как будут работать ЗАГСы во время новогодних каникул

В управление записи актов гражданского состояния администрации Липецка сформировали график работы отделов в праздничные дни.

Во время новогодних каникул отдел по регистрации смерти, расположенный по адресу: пр. Победы, д. 51 а, будет осуществлять приём граждан 2, 4 и 6 января с 9:00 до 14:00 (без перерыва). Остальные структурные подразделения управления (Отдел торжественной регистрации брака, Правобережный, Советский, Октябрьский и Левобережный отделы), предоставляющие услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния, начнут работать в обычном режиме с 9 января.

423
#Новый год
1

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