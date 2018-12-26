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21 минуту назад

Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард»

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#Ракета #Путин
Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард»

Министерство обороны по поручению Верховного главнокомандующего провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард".

Минобороны по поручению президента Владимира Путина провело успешный пуск ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком из новейшего ракетного комплекса «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Пуск производил боевой расчет соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) по условной цели на полигоне Кура на Камчатке. Команду к запуску из Национального центра управления обороной дал лично Путин. «В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона», — заявили в пресс-службе.

После этого глава государства поблагодарил создателей «Авангарда», Минобороны и участников испытаний за отличную работу. «Программа зачетных летных испытаний выполнена в полном объеме, что позволяет в установленные сроки поставить комплекс «Авангард» на вооружение РВСН», — отметили в пресс-службе.

После запуска ракеты Путин пришел на заседание правительства и рассказал его участникам о том, что «Авангард» поступит на вооружение в следующем году, - сообщает РБК. По его словам, это событие выходит за рамки чисто национальных интересов, поскольку «новый вид стратегического оружия в мире впервые появился именно у нас».

Путин 18 декабря на итоговой коллегии Минобороны заявлял, что в России началось серийное производство «Авангарда», а также обратил внимание на успешные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Президент выразил надежду, что новое российское вооружение «заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике».

Впервые российский лидер сообщил о новых российских ракетах в послании Федеральному собранию 1 марта. Тогда президент продемонстрировал пуск «Сармата» и рассказал об особенностях ракет «Авангарда» с крылатым блоком. По его словам, снаряд «осуществляет глубокое маневрирование — как боковое, причем на несколько тыс. км, так и по высоте», что делает его «абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны».

«Он идет к цели как метеорит, как горящий огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию, крылатый блок при этом надежно управляется», — подчеркивал Путин. В июле Минобороны показало пуск ракеты «Авангарда». Перевооружение «Сарматом» начнется в 2021 году, сообщал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, отмечая, что в 2019 году первые образцы «Авангарда» поступят в ракетный полк Домбаровского соединения.
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#Ракета #Путин

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