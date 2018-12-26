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Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард»
Министерство обороны по поручению Верховного главнокомандующего провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард".
Пуск производил боевой расчет соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) по условной цели на полигоне Кура на Камчатке. Команду к запуску из Национального центра управления обороной дал лично Путин. «В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона», — заявили в пресс-службе.
После этого глава государства поблагодарил создателей «Авангарда», Минобороны и участников испытаний за отличную работу. «Программа зачетных летных испытаний выполнена в полном объеме, что позволяет в установленные сроки поставить комплекс «Авангард» на вооружение РВСН», — отметили в пресс-службе.
После запуска ракеты Путин пришел на заседание правительства и рассказал его участникам о том, что «Авангард» поступит на вооружение в следующем году, - сообщает РБК. По его словам, это событие выходит за рамки чисто национальных интересов, поскольку «новый вид стратегического оружия в мире впервые появился именно у нас».
Путин 18 декабря на итоговой коллегии Минобороны заявлял, что в России началось серийное производство «Авангарда», а также обратил внимание на успешные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Президент выразил надежду, что новое российское вооружение «заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике».
Впервые российский лидер сообщил о новых российских ракетах в послании Федеральному собранию 1 марта. Тогда президент продемонстрировал пуск «Сармата» и рассказал об особенностях ракет «Авангарда» с крылатым блоком. По его словам, снаряд «осуществляет глубокое маневрирование — как боковое, причем на несколько тыс. км, так и по высоте», что делает его «абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны».
«Он идет к цели как метеорит, как горящий огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию, крылатый блок при этом надежно управляется», — подчеркивал Путин. В июле Минобороны показало пуск ракеты «Авангарда». Перевооружение «Сарматом» начнется в 2021 году, сообщал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, отмечая, что в 2019 году первые образцы «Авангарда» поступят в ракетный полк Домбаровского соединения.