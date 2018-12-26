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25 минут назад

Свердловская чиновница Глацких подала в отставку

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#Глацких
Свердловская чиновница Глацких подала в отставку

Автор обращения к молодежи о том, что государство ничего им не должно и не просило их рожать, подала в отставку.

Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, получившая известность после заявления, что «государство ничего не должно молодёжи», подала в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики региона.

«Официальное заявление (об отставке) Глацких поступило в кадры», — рассказали RT.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил департамент отстранённой от должности Ольги Глацких, которая руководила молодёжной политикой региона.

6 ноября стало известно, что Глацких после заявления о взаимоотношениях государства и молодёжи была временно отстранена от занимаемой должности.

Впоследствии она сказала, что уйти с работы ей «не позволит совесть».
94
#Глацких

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