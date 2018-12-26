Свердловская чиновница Глацких подала в отставку

Автор обращения к молодежи о том, что государство ничего им не должно и не просило их рожать, подала в отставку.





«Официальное заявление (об отставке) Глацких поступило в кадры», — рассказали



Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил департамент отстранённой от должности Ольги Глацких, которая руководила молодёжной политикой региона.



6 ноября стало известно, что Глацких после заявления о взаимоотношениях государства и молодёжи была временно отстранена от занимаемой должности.



Впоследствии она сказала, что уйти с работы ей «не позволит совесть». Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, получившая известность после заявления, что «государство ничего не должно молодёжи», подала в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики региона.«Официальное заявление (об отставке) Глацких поступило в кадры», — рассказали RT Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил департамент отстранённой от должности Ольги Глацких, которая руководила молодёжной политикой региона.6 ноября стало известно, что Глацких после заявления о взаимоотношениях государства и молодёжи была временно отстранена от занимаемой должности.Впоследствии она сказала, что уйти с работы ей «не позволит совесть».