В новогодние праздники изменится движение общественного транспорта

Департамент транспорта информирует липчан о том, что в новогодние праздники и дни рождественских каникул (с 1 по 8 января 2019 года) в работу транспорта общего пользования будут внесены изменения.

В воскресенье, 30 декабря, транспорт будет работать по расписанию буднего дня, 31 декабря – выходного без увеличения продолжительности работы в ночное время.

В первый день Нового года работать пассажирский транспорт начнёт, как обычно, уже в 05:30 утра, но в связи со значительным сокращением пассажиропотока количество подвижного состава, выходящего на линию, сократится, соответственно незначительно увеличится интервал движения. Вместе с тем, как заверили в департаменте, потребности горожан в пассажирских перевозках будут удовлетворены в полном объеме.

Более подробную информацию о работе городского пассажирского транспорта в период с 1 по 8 января 2019 года можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15.