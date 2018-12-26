Общество

15 минут назад

В новогодние праздники изменится движение общественного транспорта

1 256
#Новый год #транспорт
1
В новогодние праздники изменится движение общественного транспорта

Департамент транспорта информирует липчан о том, что в новогодние праздники и дни рождественских каникул (с 1 по 8 января 2019 года) в работу транспорта общего пользования будут внесены изменения.

В воскресенье, 30 декабря, транспорт будет работать по расписанию буднего дня, 31 декабря – выходного без увеличения продолжительности работы в ночное время.

В первый день Нового года работать пассажирский транспорт начнёт, как обычно, уже в 05:30 утра, но в связи со значительным сокращением пассажиропотока количество подвижного состава, выходящего на линию, сократится, соответственно незначительно увеличится интервал движения. Вместе с тем, как заверили в департаменте, потребности горожан в пассажирских перевозках будут удовлетворены в полном объеме.

Более подробную информацию о работе городского пассажирского транспорта в период с 1 по 8 января 2019 года можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15.



1 256
#Новый год #транспорт
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пассажир

10 минут назад
В прошлом году 1 января стоял на остановке полтора часа чтобы уехать на автовокзал, так и не дождался автобуса и опоздал на рейс. Интервал движения наверно сократится до 2-х часов ожидания?
ответить

Еще в рубрике

За новогодним настроением: куда можно поехать на зимних каникулах
#Новый год #туризм
2
За новогодним настроением: куда можно поехать на зимних каникулах

31 минуту назад

Общество
С покупкой квартир для липецких сирот будут разбираться сотрудники ФСБ
#тендер #закупка #коррупция
4
С покупкой квартир для липецких сирот будут разбираться сотрудники ФСБ

38 минут назад

Общество
Мэр Липецка отблагодарил строителей за Петровский мост
#Петровский мост
44
Мэр Липецка отблагодарил строителей за Петровский мост

сегодня, 10:42

Общество
Рыбалка на Матырском водохранилище обошлась пенсионеру в 5 000 рублей
#рыбалка #штраф
11
Рыбалка на Матырском водохранилище обошлась пенсионеру в 5 000 рублей

сегодня, 10:22

Общество
Муниципальное предприятие оштрафовали из-за неправильной работы маршрута №9Т
#транспорт #штраф #нарушение
12
Муниципальное предприятие оштрафовали из-за неправильной работы маршрута №9Т

сегодня, 09:53

Общество
После ремонта Петровского моста предприятия Левобережья переходят на старые графики работы
#Петровский мост
5
После ремонта Петровского моста предприятия Левобережья переходят на старые графики работы

сегодня, 09:30

Общество