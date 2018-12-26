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38 минут назад
В аэропорту Домодедово при нападении грабителей на служебную машину произошло ДТП
В московском аэропорту Домодедово автомобиль каршеринга протаранил один из контрольно-пропускных пунктов.
Два человека пострадали в ДТП на подъезде к аэропорту Домодедово. Об этом телеканалу «360» сообщил дежурный пресс-службы МВД по Московской области.
Согласно данным системы камер видеонаблюдения, авария произошла в 07:40 по московскому времени на дороге, предназначенной для проезда к удаленному паркингу и зданиям предприятий аэропорта. Водитель каршеринга потерял управление и съехал с дороги. Он наехал на турникеты контрольно-пропускного пункта одной из компаний, это произошло не на территории аэропорта.
В результате ДТП пострадали водитель автомобиля и охранник аэропорта.
Как сообщил телеканалу «360» пресс-секретарь Домодедово Александр Власов, аэропорт направит необходимую информацию для расследования причин ДТП уполномоченным органам. ДТП не отразилось на дорожной ситуации.
В МВД Московской области сообщили РИА «Новости», что неизвестные на автомобиле Ford напали на машину каршеринга Volkswagen. Они похитили деньги и спровоцировали ДТП.
Согласно данным системы камер видеонаблюдения, авария произошла в 07:40 по московскому времени на дороге, предназначенной для проезда к удаленному паркингу и зданиям предприятий аэропорта. Водитель каршеринга потерял управление и съехал с дороги. Он наехал на турникеты контрольно-пропускного пункта одной из компаний, это произошло не на территории аэропорта.
В результате ДТП пострадали водитель автомобиля и охранник аэропорта.
Как сообщил телеканалу «360» пресс-секретарь Домодедово Александр Власов, аэропорт направит необходимую информацию для расследования причин ДТП уполномоченным органам. ДТП не отразилось на дорожной ситуации.
В МВД Московской области сообщили РИА «Новости», что неизвестные на автомобиле Ford напали на машину каршеринга Volkswagen. Они похитили деньги и спровоцировали ДТП.