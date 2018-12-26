Липчанин два месяца скрывался от следствия после убийства знакомого

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.



Днем 14 августа 2018 года в Липецке на остановке общественного транспорта у кольца Трубного завода было обнаружено тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Судмедэксперты подтвердили версию следствия о криминальном характере смерти потерпевшего, назвав её причиной черепно-мозговую и сочетанную травмы тела.



Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в ходе расследования отрабатывался круг лиц, возможно причастных к совершению особо тяжкого преступления, а также устанавливались свидетели и очевидцы смертельного избиения. В результате допросов двух липчан, на глазах которых, как оказалось, умирал потерпевший, получены сведения о причастности к смерти мужчины их общего знакомого. 30-летнего безработного и без постоянного места жительства липчанина объявили в розыск. Спустя два месяца его обнаружили сотрудники полиции недалеко от места преступления на территории гаражного кооператива и доставили в следственный отдел.



Следствием установлено, что днем 11 августа 2018 года во время распития спиртных напитков в компании знакомых между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой фигурант нанес оппоненту не менее 18 ударов руками и ногами по голове и грудной клетке, причинив множественные переломы ребер и травму головы. От полученных повреждений потерпевший скончался. Оставив его на месте распития спиртных напитков, компания скрылась.



На время предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что он ранее судим за грабеж. Вину в совершении очередного преступления он признал, подтвердив свои показания при их проверке на месте происшествия. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

