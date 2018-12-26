В России
50 минут назад
В России отреагировали на наращивание оружия США у границ РФ
США наращивают стратегические высокоточные вооружения у российских границ.
РФ готова оказать противодействие размещению оружия стран НАТО вблизи своих границ. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.
"Россия готова к сдерживанию данной ситуации. Наши Вооружённые силы оснащены современными видами вооружений, и Военно-морской флот в том числе", - цитирует депутата RT.
Он отметил, что Альянс стремится разместить свои орудия как вблизи с сухопутными границами РФ, так и на морских рубежах, однако в последние годы на вооружение ВМФ поступило немало кораблей, которые могут противостоять возможной агрессии.
При этом Швыткин особо отметил, что ситуация вынуждает Россию защищаться, чтобы обеспечить свою безопасность, но "мы не являемся инициаторами каких-то действий в части наращивания военной составляющей", - пишет "Российская газета".
Напомним, ранее главком ВМФ России адмирал Владимир Королев заявил, что США размещают системы высокоточного оружия в морских акваториях у границ России.
В морских акваториях у границ России Соединенные Штаты размещают морские системы противоракетной обороны, стратегические неядерные системы высокоточного оружия, а также объекты военной инфраструктуры. Об этом заявил главком Военно-морского флота России адмирал Владимир Королев.
По его словам, в 2019 году присутствие российских боевых кораблей в Мировом океане будет осуществляться с учетом резкого увеличения интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ РФ, пишет газета "Красная Звезда".
Королев подчеркнул, что в будущем году в Мировом океане будет находиться такое количество военно-морских сил России, которое позволит исключить "любые угрозы с морских и океанских направлений". В данный момент в морях задачи выполняют около 100 боевых кораблей и судов ВМФ различных классов.
Говоря о планах, главком ВМФ также отметил, что в 2019 году продолжится работа по повышению боевой устойчивости подводных лодок, в том числе за счет улучшения ряда их характеристик и наращивания боевых возможностей. В приоритете и сотрудничество с предприятиями ОПК по созданию неатомных субмарин с воздухонезависимой энергетической установкой, а также серийное строительство дизель-электрических подлодок.
В России продолжится строительство малых ракетных и патрульных кораблей, кроме того, в новом году ВМФ продолжит принимать в свой состав корабли крупного водоизмещения классов "фрегат" и "большой десантный корабль".
"Россия готова к сдерживанию данной ситуации. Наши Вооружённые силы оснащены современными видами вооружений, и Военно-морской флот в том числе", - цитирует депутата RT.
Он отметил, что Альянс стремится разместить свои орудия как вблизи с сухопутными границами РФ, так и на морских рубежах, однако в последние годы на вооружение ВМФ поступило немало кораблей, которые могут противостоять возможной агрессии.
При этом Швыткин особо отметил, что ситуация вынуждает Россию защищаться, чтобы обеспечить свою безопасность, но "мы не являемся инициаторами каких-то действий в части наращивания военной составляющей", - пишет "Российская газета".
Напомним, ранее главком ВМФ России адмирал Владимир Королев заявил, что США размещают системы высокоточного оружия в морских акваториях у границ России.
В морских акваториях у границ России Соединенные Штаты размещают морские системы противоракетной обороны, стратегические неядерные системы высокоточного оружия, а также объекты военной инфраструктуры. Об этом заявил главком Военно-морского флота России адмирал Владимир Королев.
По его словам, в 2019 году присутствие российских боевых кораблей в Мировом океане будет осуществляться с учетом резкого увеличения интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ РФ, пишет газета "Красная Звезда".
Королев подчеркнул, что в будущем году в Мировом океане будет находиться такое количество военно-морских сил России, которое позволит исключить "любые угрозы с морских и океанских направлений". В данный момент в морях задачи выполняют около 100 боевых кораблей и судов ВМФ различных классов.
Говоря о планах, главком ВМФ также отметил, что в 2019 году продолжится работа по повышению боевой устойчивости подводных лодок, в том числе за счет улучшения ряда их характеристик и наращивания боевых возможностей. В приоритете и сотрудничество с предприятиями ОПК по созданию неатомных субмарин с воздухонезависимой энергетической установкой, а также серийное строительство дизель-электрических подлодок.
В России продолжится строительство малых ракетных и патрульных кораблей, кроме того, в новом году ВМФ продолжит принимать в свой состав корабли крупного водоизмещения классов "фрегат" и "большой десантный корабль".