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56 минут назад
В Ульяновске возбудили дело после убийства четырех человек
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Региональное управление СК возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
В Ульяновске в квартире жилого дома нашли убитыми 40-летнего мужчину, 48-летнюю женщину и двух ее несовершеннолетних дочерей, говорится в сообщении управления Следственного комитета (СК) по Ульяновской области.
Убитым девочкам было 11 и 15 лет. Также был обнаружен 17-летний местный житель с ранением плеча. Его госпитализировали, - передает РБК.
Региональное управление СК возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Отмечается, что преступление было раскрыто в течение нескольких часов, однако подробности не приводятся.
В сообщении ведомства в мессенджере «Там-там» уточняется, что, по одной из ключевых версий, мужчина, называемый главой семьи, убил женщину и детей, а потом покончил с собой.
Как сообщил агентству «Интерфакс» источник в следственных органах, раненый подросток также является сыном погибшей женщины. Он, по словам собеседника агентства, оказал сопротивление нападавшему. Источник также добавил, что в живых остались еще два ребенка женщины.
Убитым девочкам было 11 и 15 лет. Также был обнаружен 17-летний местный житель с ранением плеча. Его госпитализировали, - передает РБК.
Региональное управление СК возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Отмечается, что преступление было раскрыто в течение нескольких часов, однако подробности не приводятся.
В сообщении ведомства в мессенджере «Там-там» уточняется, что, по одной из ключевых версий, мужчина, называемый главой семьи, убил женщину и детей, а потом покончил с собой.
Как сообщил агентству «Интерфакс» источник в следственных органах, раненый подросток также является сыном погибшей женщины. Он, по словам собеседника агентства, оказал сопротивление нападавшему. Источник также добавил, что в живых остались еще два ребенка женщины.
111