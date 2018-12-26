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Вице-губернаторы Санкт-Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку

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#Отставка
Вице-губернаторы Санкт-Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двоих вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двоих вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина.

Об этом сообщается на сайте администрации города.

Мокрецов возглавлял финансовый блок городского правительства, теперь его обязанности временно возложены на Сергея Мовчана, - передает RT.

Албин отвечал за решение вопросов капитального строительства. Координировать данный блок будет Николай Бондаренко.

Ранее Албин заявил, что готов покинуть свой пост из-за проблем обманутых дольщиков. На большой пресс-конференции президента Владимира Путина журналистка подняла данный вопрос, отметив, что в Петербурге вводят в эксплуатацию недостроенные дома.
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#Отставка

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