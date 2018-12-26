сегодня, 12:01
Вице-губернаторы Санкт-Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двоих вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Об этом сообщается на сайте администрации города.
Мокрецов возглавлял финансовый блок городского правительства, теперь его обязанности временно возложены на Сергея Мовчана, - передает RT.
Албин отвечал за решение вопросов капитального строительства. Координировать данный блок будет Николай Бондаренко.
Ранее Албин заявил, что готов покинуть свой пост из-за проблем обманутых дольщиков. На большой пресс-конференции президента Владимира Путина журналистка подняла данный вопрос, отметив, что в Петербурге вводят в эксплуатацию недостроенные дома.