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21 минуту назад

На Украине заканчивается военное положение

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#Украина #война
На Украине заканчивается военное положение

На Украине 26 декабря истекает срок военного положения. 30-дневный срок военного положения был введен 26 ноября в 10 областях страны по инициативе президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе.

Срок правового режима военного положения, введённого в десяти областях Украины, заканчивается в эту среду, 26 декабря.

Его ввели на тридцать дней после инцидента в Керченском проливе.

По заявлению властей, основной целью военного положения, которое позволяет временно ограничить конституционные права и свободы, было усиление обороноспособности страны.

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал не продлевать режим, если не произойдёт «вторжения российских войск».

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что получила от Киева гарантии отмены военного положения, - передает RT.
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#Украина #война

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