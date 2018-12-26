В России

25 минут назад

Вкладчики рухнувших банков смогут вернуть деньги дистанционно

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#вклады

Возврат денег вкладчикам рухнувших банков будет осуществляться дистанционно, рассказали «Известиям» в Минфине. Информацию подтвердили и в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Согласно предложенному ведомством законопроекту, граждане смогут подавать заявления о выплате страховки по депозитам через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте АСВ или с помощью мобильного приложения агентства. При этом сохранится и прежняя процедура получения средств — в офисах банков-агентов.

По мнению представителей кредитной организации, новшество упростит и ускорит порядок возврата страхового возмещения и снизит затраты на обслуживание клиентов. Однако его реализация потребует усиленных мер безопасности при идентификации, отмечают там.

Ожидается, что изменения вступят в силу уже в следующем году. В настоящее время для осуществления выплат необходимо личное присутствие заемщика либо в офисе АСВ, либо банка-агента, осуществляющего возврат средств. 


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#вклады

Комментарии (1)

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Mikl

7 минут назад
У меня в аймнибанке лопнувшего остались 5000рублей. Мне сказали обращаться в АСВ. Звоню-говорят перезвоните через 3 месяца, звоню через три месяца-опять перезвоните через три месяца. Так и звоню через три месяца. Думаю это одна из уловок государства отъем денег у народа-кормить обещаниями что АСВ выплатит. Если не было АВ может в суд можно было обратиться к банку, а так жди у АСВ погоду. Что только не придумывают на верху-отняли у людей предпенсионного возраста пенсию тихим сапом и опять государство, чтоб хорошо было Ротенбергам и семье
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