Вкладчики рухнувших банков смогут вернуть деньги дистанционно

Возврат денег вкладчикам рухнувших банков будет осуществляться дистанционно, рассказали «Известиям» в Минфине. Информацию подтвердили и в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Согласно предложенному ведомством законопроекту, граждане смогут подавать заявления о выплате страховки по депозитам через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте АСВ или с помощью мобильного приложения агентства. При этом сохранится и прежняя процедура получения средств — в офисах банков-агентов.

По мнению представителей кредитной организации, новшество упростит и ускорит порядок возврата страхового возмещения и снизит затраты на обслуживание клиентов. Однако его реализация потребует усиленных мер безопасности при идентификации, отмечают там.

Ожидается, что изменения вступят в силу уже в следующем году. В настоящее время для осуществления выплат необходимо личное присутствие заемщика либо в офисе АСВ, либо банка-агента, осуществляющего возврат средств.