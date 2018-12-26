19-летний парень попался на дачной краже

25 декабря в полицию с заявлением о краже из дачного домика обратилась 65-летняя жительница Липецка. Из домика женщины в период с 1 ноября по 25 декабря украли три телевизора и мультиварку.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска задержан предполагаемый участник преступления – неработающий 19-летний липчанин.

Возбуждено уголовное дело. Расследования проводит Отдел полиции № 5 УМВД России по г. Липецку. В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкция части 3 статьи 158 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы.