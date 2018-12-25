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сегодня, 20:18
Липецкая вечЁрка: гонки автобусов, щенок Путина и поиски вшей
Представляем вам обзор самых значимых и обсуждаемых липецких новостей во вторник, 25 декабря.
Больше всего внимания липчане уделили призыву мэра Липецка не искать друг у друга вшей. Эта фраза была обращена депутатам городского Совета. Глава Липецка призвал парламентариев к конструктивной работе и даже предложил вице-спикеру Евдокии Бычковой взять в концессию школу в Желтых Песках.
Сегодня читатели GOROD48 интересовались продолжением суда по делу о сбитой насмерть у Петровского рынка девочке. Водитель машины Александр Дутов произнес свое последнее слово: «В первую очередь, я хотел еще раз принести свои извинения родителям, сестре, родственникам и знакомым погибшей девочки…»
Обсуждение вызвала новость «Хотел выйти, отобрать ключи, набить морду...». Водитель автомобиля стал свидетелем гонки маршруток: его видеорегистратор записал опасные маневры автобусов. Водители маршруток наперегонки парковались и выезжали от остановок и подрезали друг друга от улицы Доватора до площади Победы.
Много комментариев оставлено к новости о подарке от Путина. В село Хмелинец Елецкого района на днях прибыл Дед Мороз с важным поручением от главы государства. Зимний волшебник от лица Владимира Путина вручил девочке щенка хаски.
Сегодня читатели GOROD48 интересовались продолжением суда по делу о сбитой насмерть у Петровского рынка девочке. Водитель машины Александр Дутов произнес свое последнее слово: «В первую очередь, я хотел еще раз принести свои извинения родителям, сестре, родственникам и знакомым погибшей девочки…»
Обсуждение вызвала новость «Хотел выйти, отобрать ключи, набить морду...». Водитель автомобиля стал свидетелем гонки маршруток: его видеорегистратор записал опасные маневры автобусов. Водители маршруток наперегонки парковались и выезжали от остановок и подрезали друг друга от улицы Доватора до площади Победы.
Много комментариев оставлено к новости о подарке от Путина. В село Хмелинец Елецкого района на днях прибыл Дед Мороз с важным поручением от главы государства. Зимний волшебник от лица Владимира Путина вручил девочке щенка хаски.
Дед Мороз