После открытия Петровского моста работа общественного транспорта возобновляется в прежнем режиме

Департамент транспорта информирует липчан о том, что в связи с открытием движения по Петровскому мосту с 26 декабря работа городского пассажирского транспорта возобновляется в прежнем режиме.

Так, движение автобусов по муниципальным маршрутам №№ 33, 325 снова будет осуществляться с заездом на Петровский рынок, а транспорта общего пользования через ул. Неделина в направлении района НЛМК – через остановочный пункт «ГИБДД» (без заезда на ул. Октябрьскую).

Вместе с тем, учитывая сложившийся пассажиропоток, рейсы муниципальных маршрутов № 7 «Микрорайон «Елецкий» - пл. Клименкова» и № 8 «Микрорайон «Университетский» - Новое заводоуправление», предусмотренные через Октябрьский мост (схема «О»), рейсы муниципального маршрута № 34 «пл. Мира - п. Дачный» через ул. Ферросплавную, а также рейсы, предусмотренные схемой муниципального маршрута № 5 «ул. Чехова – Стан 2000», будут выполняться в существующем объеме.

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15. Время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальном сайте МУП «ЛГТК» www.lt-systems.ru , официальном сайте департамента транспорта www.deptrans48.ru .