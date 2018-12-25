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После открытия Петровского моста работа общественного транспорта возобновляется в прежнем режиме

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#петровский мост
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После открытия Петровского моста работа общественного транспорта возобновляется в прежнем режиме

Департамент транспорта информирует липчан о том, что в связи с открытием движения по Петровскому мосту с 26 декабря работа городского пассажирского транспорта возобновляется в прежнем режиме.

Так, движение автобусов по муниципальным маршрутам №№ 33, 325 снова будет осуществляться с заездом на Петровский рынок, а транспорта общего пользования через ул. Неделина в направлении района НЛМК – через остановочный пункт «ГИБДД» (без заезда на ул. Октябрьскую).

Вместе с тем, учитывая сложившийся пассажиропоток, рейсы муниципальных маршрутов № 7 «Микрорайон «Елецкий» - пл. Клименкова» и № 8 «Микрорайон «Университетский» - Новое заводоуправление», предусмотренные через Октябрьский мост (схема «О»), рейсы муниципального маршрута № 34 «пл. Мира - п. Дачный» через ул. Ферросплавную, а также рейсы, предусмотренные схемой муниципального маршрута № 5 «ул. Чехова – Стан 2000», будут выполняться в существующем объеме.

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15. Время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальном сайте МУП «ЛГТК» www.lt-systems.ru, официальном сайте департамента транспорта www.deptrans48.ru.

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#петровский мост
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Комментарии (4)

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z

41 минуту назад
вон уже новый трёхосный автобус сейчас в аварию попал на въезде на Петровский мост со стороны НЛМК. Символично: последняя авария из-за ремонта моста и новый автобус
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сергей

52 минуты назад
ТЕПЕРЬ ВСЯ ПРОБКА СМЕСТИТСЯ НА НИЖНИЙ ПАРК И ПЛ РЕВОЛЮЦИИ
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Сося

56 минут назад
зачем сохранять по схеме о
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ТрахМастер

сегодня, 17:06
А чо будет с кольцами на танке/ тракторе???? замахался в пробках каждое утро там тухнууть
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