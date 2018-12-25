Общество

сегодня, 16:31

Липчанин-инвалид просит добавить ему денег на квартиру

16 1281
#благотворительность
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Липчанин-инвалид просит добавить ему денег на квартиру

Он живет в однушке вместе с матерью и еще тремя родственниками.

Герой публикации GOROD48 Павел Лепёшкин не оставляет надежды улучшить свои жилищные условия и собирает деньги на квартиру для себя и своей мамы.

Павел 29-летний инвалид первой группы. У него гиперкинетическая форма ДЦП (самопроизвольное сокращение мышц), голова запрокидывается и нарушения речевого аппарата. И это не единственная проблема.

- Живу я в однокомнатной (18 кв.м.) хрущёвке, где вместе со мной живут: моя мама, бабушка (инвалид после инфаркта), тётя и её сын. Нам пяти взрослым людям очень тесно в этой квартире! Все постоянно находятся дома, т.к. мама ухаживает за мной и бабушкой, а тётя вынуждена целыми днями готовить еду для сына. Часто возникают скандалы, нам с мамой это очень сильно надоело – мы люди спокойные, не любим конфликтов, приходится часто уходить из дома в любую погоду, прятаться от дождя и мороза в магазинах, либо напрашиваться в гости с ночёвкой к знакомым, чтобы подольше не возвращаться в этот ад! Знакомые знают о нашей ситуации и иногда пускают пожить у них несколько дней, пока сами в отъезде. Снимать квартиру мы не можем, потому что мы с мамой живём на одну пенсию, - рассказывает Павел. 

О тяжелых условиях проживания говорят и знакомые с ситуацией люди. Знакомы с Павлом и в управление по учету и распределению жилья департамента ЖКХ администрации Липецка. Что же касается финансовой составляющей, то Павлу положена разовая субсидия на улучшение жилищных условий. В текущем году она составила 595 тысяч рублей. При этом размер ее может индексироваться. Но на протяжении последних лет ему приходится отказываться от субсидии в пользу других очередников, так как этой суммы хватает только на комнату в общежитии. А правила и требования к жилому помещению инвалида следующие: 

- наличие жилой комнаты; 

- наличие совмещенного санитарного узла и ванной комнаты; 

- наличие холла-прихожей площадью не менее 4-х кв. метров; 

- безопасность внутри квартиры, минимализм и эргономика пространства: широкие дверные проёмы, удобная ванная с возможностью установить поручни. 

В новом жилище он рассчитывает поставить где-то тренажёр, чтобы улучшить двигательные функции и научиться обслуживать себя самостоятельно, помочь своей маме сохранить ее силы. 
Неравнодушные липчане вместе с Павлом Лепёшкиным создали страницу в соцсети ( vk.com/kvartirapavlu), где сообщают последние новости. Там же объявлен и сбор дополнительных средств. Сейчас поставлена планка в 300 тысяч рублей. Они рассчитывают, что совместной сумой около 900 тысяч рублей им хватит на отдельную квартиру хотя бы н окраине города. И на сегодняшний день собрали 18,5 тысяч рублей.

Сбербанк 63900 23590 1080 3081 Павел Сергеевич Л.
Visa Сбербанк 4276 3500 1053 2859 Елена Леонидовна Л.

16 1281
#благотворительность
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Комментарии (16)

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Хомяк

2 минуты назад
Надо Шнурова просить.
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житель

5 минут назад
Иван, одумайся! Если администрации купить или выделить квартиру несчастному инвалиду не под силу, для них это капля в море, а ты хочешь взвалить неподъемную ношу на больного человека. Будь разумнее.
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;;4;;.

18 минут назад
Не понятно у кого он просит?
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гость

19 минут назад
Иван, ты идиот
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Иван

27 минут назад
Вы могли и сами купить квартиру бабушкина пенсия + твою а мать пусть на работу идёт а то привыкли на чужих горбах ездить в интернате небось учился.
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Обменесрация

30 минут назад
Мы лучше лавочки будет по несколько лимонов закупать, чем поможем нуждающимся.
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мухомор

35 минут назад
Ребят , переезжайте в деревню. С такими проблемами , вам нужно жить именно там . Свежий воздух пойдёт вам на пользу .В саду ,под яблоней , лучше чем в зассатых подъездах.
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житель

сегодня, 16:59
Уж такому больному чиновники администраций могли бы организовать помощь в сборе денег своими силами вместе со сбербанком и милосердием НЛМК! Сделали бы ДОБРОЕ ДЕЛО! А у нас ведь как - пусть это сделают бедные жители! Не жаль, но это будет не скоро! Помогите инвалиду! Создайте инвалиду покой!
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макс

сегодня, 16:59
все деньги ушли на сирию и чемпионат мира. на инвалидов денег не осталось.
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С

сегодня, 16:53
Есть опасение, что пуйло выгонит его из этой квартиры, за неуплату ЖКХ !Пуйло подписал закон отнимать последнее жильё, Так что у тебе оно не нужно . Павлик .
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