Общество
сегодня, 16:31
Липчанин-инвалид просит добавить ему денег на квартиру
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Он живет в однушке вместе с матерью и еще тремя родственниками.
Герой публикации GOROD48 Павел Лепёшкин не оставляет надежды улучшить свои жилищные условия и собирает деньги на квартиру для себя и своей мамы.
Павел 29-летний инвалид первой группы. У него гиперкинетическая форма ДЦП (самопроизвольное сокращение мышц), голова запрокидывается и нарушения речевого аппарата. И это не единственная проблема.
- Живу я в однокомнатной (18 кв.м.) хрущёвке, где вместе со мной живут: моя мама, бабушка (инвалид после инфаркта), тётя и её сын. Нам пяти взрослым людям очень тесно в этой квартире! Все постоянно находятся дома, т.к. мама ухаживает за мной и бабушкой, а тётя вынуждена целыми днями готовить еду для сына. Часто возникают скандалы, нам с мамой это очень сильно надоело – мы люди спокойные, не любим конфликтов, приходится часто уходить из дома в любую погоду, прятаться от дождя и мороза в магазинах, либо напрашиваться в гости с ночёвкой к знакомым, чтобы подольше не возвращаться в этот ад! Знакомые знают о нашей ситуации и иногда пускают пожить у них несколько дней, пока сами в отъезде. Снимать квартиру мы не можем, потому что мы с мамой живём на одну пенсию, - рассказывает Павел.
О тяжелых условиях проживания говорят и знакомые с ситуацией люди. Знакомы с Павлом и в управление по учету и распределению жилья департамента ЖКХ администрации Липецка. Что же касается финансовой составляющей, то Павлу положена разовая субсидия на улучшение жилищных условий. В текущем году она составила 595 тысяч рублей. При этом размер ее может индексироваться. Но на протяжении последних лет ему приходится отказываться от субсидии в пользу других очередников, так как этой суммы хватает только на комнату в общежитии. А правила и требования к жилому помещению инвалида следующие:
- наличие жилой комнаты;
- наличие совмещенного санитарного узла и ванной комнаты;
- наличие холла-прихожей площадью не менее 4-х кв. метров;
- безопасность внутри квартиры, минимализм и эргономика пространства: широкие дверные проёмы, удобная ванная с возможностью установить поручни.
В новом жилище он рассчитывает поставить где-то тренажёр, чтобы улучшить двигательные функции и научиться обслуживать себя самостоятельно, помочь своей маме сохранить ее силы.
Неравнодушные липчане вместе с Павлом Лепёшкиным создали страницу в соцсети ( vk.com/kvartirapavlu), где сообщают последние новости. Там же объявлен и сбор дополнительных средств. Сейчас поставлена планка в 300 тысяч рублей. Они рассчитывают, что совместной сумой около 900 тысяч рублей им хватит на отдельную квартиру хотя бы н окраине города. И на сегодняшний день собрали 18,5 тысяч рублей.
Сбербанк 63900 23590 1080 3081 Павел Сергеевич Л.
Visa Сбербанк 4276 3500 1053 2859 Елена Леонидовна Л.
Павел 29-летний инвалид первой группы. У него гиперкинетическая форма ДЦП (самопроизвольное сокращение мышц), голова запрокидывается и нарушения речевого аппарата. И это не единственная проблема.
- Живу я в однокомнатной (18 кв.м.) хрущёвке, где вместе со мной живут: моя мама, бабушка (инвалид после инфаркта), тётя и её сын. Нам пяти взрослым людям очень тесно в этой квартире! Все постоянно находятся дома, т.к. мама ухаживает за мной и бабушкой, а тётя вынуждена целыми днями готовить еду для сына. Часто возникают скандалы, нам с мамой это очень сильно надоело – мы люди спокойные, не любим конфликтов, приходится часто уходить из дома в любую погоду, прятаться от дождя и мороза в магазинах, либо напрашиваться в гости с ночёвкой к знакомым, чтобы подольше не возвращаться в этот ад! Знакомые знают о нашей ситуации и иногда пускают пожить у них несколько дней, пока сами в отъезде. Снимать квартиру мы не можем, потому что мы с мамой живём на одну пенсию, - рассказывает Павел.
О тяжелых условиях проживания говорят и знакомые с ситуацией люди. Знакомы с Павлом и в управление по учету и распределению жилья департамента ЖКХ администрации Липецка. Что же касается финансовой составляющей, то Павлу положена разовая субсидия на улучшение жилищных условий. В текущем году она составила 595 тысяч рублей. При этом размер ее может индексироваться. Но на протяжении последних лет ему приходится отказываться от субсидии в пользу других очередников, так как этой суммы хватает только на комнату в общежитии. А правила и требования к жилому помещению инвалида следующие:
- наличие жилой комнаты;
- наличие совмещенного санитарного узла и ванной комнаты;
- наличие холла-прихожей площадью не менее 4-х кв. метров;
- безопасность внутри квартиры, минимализм и эргономика пространства: широкие дверные проёмы, удобная ванная с возможностью установить поручни.
В новом жилище он рассчитывает поставить где-то тренажёр, чтобы улучшить двигательные функции и научиться обслуживать себя самостоятельно, помочь своей маме сохранить ее силы.
Неравнодушные липчане вместе с Павлом Лепёшкиным создали страницу в соцсети ( vk.com/kvartirapavlu), где сообщают последние новости. Там же объявлен и сбор дополнительных средств. Сейчас поставлена планка в 300 тысяч рублей. Они рассчитывают, что совместной сумой около 900 тысяч рублей им хватит на отдельную квартиру хотя бы н окраине города. И на сегодняшний день собрали 18,5 тысяч рублей.
Сбербанк 63900 23590 1080 3081 Павел Сергеевич Л.
Visa Сбербанк 4276 3500 1053 2859 Елена Леонидовна Л.
16 1281
Хомяк
житель
;;4;;.
гость
Иван
Обменесрация
мухомор
житель
макс
С