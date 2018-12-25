В Липецкой области ночью и днем до -8

В ближайшие двое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой. Под влиянием южного циклона пройдет снег различной интенсивности, 26 декабря местами сильный. Но уже 28 декабря территория региона окажется в гребне антициклона — небольшой снег пройдет лишь местами.

Среднесуточные температуры воздуха составят 26-27 декабря 4-7 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше климатической нормы, 28 декабря — 10-11 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью временами снег, в отдельных районах сильный, метель, днем также небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, 4-9 м/сек., местами до 14 м/сек. Температура ночью и днем от 3 до 8 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой снег. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем составит от 3 до 5 градусов мороза.

День 26 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 28 градусов мороза.