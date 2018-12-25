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36 минут назад

Водителям официально разрешат разгоняться до 110 и 130 км/ч

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#правила дорожного движения
Водителям официально разрешат разгоняться до 110 и 130 км/ч

Водителям официально разрешат разгоняться до 110 км/ч на некоторых участках трасс, в частности в Псковской области и Пермском крае. А также до 130 км/ч на новых участках платных трасс М-4 «Дон» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург».

Как пишут «Известия»,  по мнению представителей госкомпании «Росавтодор», увеличение максимально разрешенной скорости позволит снизить аварийность.

«После повышения скорости на пилотных участках в 2013 году количество ДТП со смертельным исходом на них значительно уменьшилось», — отметили в ведомстве.

Эксперты сомневаются в целесообразности повышения лимита на отдельных участках поскольку водитель должен будет постоянно отслеживать скоростной режим, что может привести к усталости. Кроме того, на многих участках сейчас скорость движения де-факто уже составляет 110 км/ч, поскольку водители могут превышать разрешенную скорость на 20 км/ч. 


101
#правила дорожного движения

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